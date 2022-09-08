Нейросеть рассчитала три варианта развития шестой волны коронавируса

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 сентября
EUR ЦБ: 60,55 (+0,05) Инвестиции, 07 сен, 16:17
Курс доллара на 8 сентября
USD ЦБ: 61,18 (+0,33) Инвестиции, 07 сен, 16:17
Белгород и его окрестности остались без света из-за аварии на подстанции Общество, 07:28
Лечебный экспорт: как заработать на медицинском туризме в России Партнерский проект, 07:25
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:20
Politico узнала подробности плана ЕК по борьбе с энергетическим кризисом Политика, 07:20
Госкомпании обяжут составить планы по использованию токсичных валют Экономика, 07:10
Минпромторг оценил строительство суперверфи «Росатома» в ₽200 млрд Бизнес, 07:07
Пентагон приостановил поставки новых F-35 из-за китайского сплава Политика, 07:03
Замглавы Минфина Алексей Моисеев — РБК: «Я считаю, что доллар не нужен» Финансы, 07:00
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Эксперты назвали регионы с сильнейшим спадом спроса на новостройки Недвижимость, 07:00
Нейросеть рассчитала три варианта развития шестой волны коронавируса Общество, 06:30
В США увидели партийный интерес в просьбе Байдена выделить $12 млрд Киеву Политика, 06:25
Эксперты сравнили размер накоплений москвичей и россиян Общество, 06:00
Украина ввела санкции против 606 российских политиков Политика, 05:35
Шольц поздравил Трасс с назначением на пост премьера и пригласил в Берлин Политика, 04:54
Пандемия коронавируса ,  

Нейросеть рассчитала три варианта развития шестой волны коронавируса

В зависимости от того, по какому из трех сценариев — умеренному, оптимистичному или пессимистичному — будет развиваться эпидситуация в России, шестая волна коронавируса завершится в период с середины сентября по ноябрь
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Сервис аналитики и прогнозирования ETNA рассчитал ориентировочные сроки окончания текущей волны коронавируса в России (прогноз есть у РБК).

Исходя из умеренного сценария, страна сейчас проходит пик шестой волны заболеваемости COVID-19, и в таком случае окончания этой волны можно ожидать 3–9 октября. Власти некоторых регионов России на фоне роста числа заражений вернули масочный режим, а длительность болезни при новых вариантах штамма «омикрон» ниже, чем у остальных вариантов вируса. Это и опыт предыдущих волн заболеваемости позволяет делать выводы о том, что при умеренном развитии событий до начала ноября число ежедневно фиксируемых случаев заражения должно оказаться на уровне примерно 19 тыс., отмечают специалисты ETNA.

Быстрее всего из текущей волны выйдут Волгоградская и Тульская области, Чувашия, Марий Эл и Ставропольский край — там заболеваемость спадет и зафиксируется на определенном уровне к середине сентября. Больше всего времени (примерно до второй половины октября) этот процесс займет в Костромской и Мурманской областях, Бурятии, Туве и Забайкальском крае.

Оптимистичный сценарий тоже предполагает, что Россия сейчас находится на пике текущей волны, но спад в таком случае будет более значительным и быстрым и завершится 10–15 сентября. Согласно пессимистичному прогнозу, пик придется на 27 сентября — 2 октября с завершением в ноябре.

В Москве, по прогнозам ETNA, пик заболеваемости уже пройден: он пришелся на 17 августа, когда было зафиксировано более 10 тыс. новых случаев. По умеренному сценарию суточный прирост в столице в начале октября должен стабилизироваться на уровне 1,2–1,3 тыс., по оптимистичному — замедлиться до уровня ниже 1 тыс. человек в первой половине сентября. Пессимистичный сценарий предполагает, что суточный прирост ускорится и к концу сентября число заболевших будет составлять более 14 тыс. в день.

ETNA — сервис, разработанный Центром технологий искусственного интеллекта «Тинькофф». С помощью него можно анализировать и прогнозировать процессы на основании загруженных пользователем данных.

Прогноз развития эпидемиологической ситуации в России основан на данных из открытых источников по числу заболевших и выздоровевших за период с 12 марта 2020 года по 31 августа 2022-го.

В начале июля Роспотребнадзор отменил все федеральные коронавирусные ограничения. После этого заболеваемость в России стала расти, и 7 сентября оперативный штаб сообщил о 47,9 тыс. случаев, а ранее в этом же месяце суточное число заболевших дважды превышало 50 тыс.

Читайте на РБК Pro
Pro
Почему Россия не сможет пойти по иранскому пути в ИТ-секторе
Статьи
Pro
Гарвардский метод переговоров: как добиться цели и не испортить отношения
Саммари
Pro
Метод Красного: как американец сделал $1,3 млрд на бизнесе по перепродаже
Статьи
Pro
Силы воли не хватает. Вот 5 способов ее развить
Инструкции
Pro
Какие операции по зарубежным счетам сейчас разрешены россиянам
Инструкции
Pro
Фото: fizkes / Shutterstock Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью
Статьи
Pro
Фото: Stephanie Keith / Getty Images Злые и жадные: что с людьми делает недосып
Исследования
Pro
«Ешь, двигайся, спи»: как простые правила помогут прожить дольше
Саммари

Роспотребнадзор признал, что темпы заболеваемости растут, но не увидел причин возвращать ограничения на федеральном уровне.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко 2 сентября заявил, что заболеваемость COVID-19 в России в ближайшее время вырастет. По его словам, такая тенденция типична для сентября, когда россияне возвращаются в города, дети идут в школу, активность населения увеличивается.

Авторы
Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Евгения Воропаева Евгения Воропаева
коронавирус Нейросеть
Материалы по теме
Врачи рассказали об отличиях заболеваемости коронавирусом в новую волну
Общество
Гинцбург предупредил о двукратном росте смертности от COVID-19 в России
Общество
В России выросло число госпитализаций и смертей от COVID
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter