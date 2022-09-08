Нейросеть рассчитала три варианта развития шестой волны коронавируса

В зависимости от того, по какому из трех сценариев — умеренному, оптимистичному или пессимистичному — будет развиваться эпидситуация в России, шестая волна коронавируса завершится в период с середины сентября по ноябрь

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Сервис аналитики и прогнозирования ETNA рассчитал ориентировочные сроки окончания текущей волны коронавируса в России (прогноз есть у РБК).

Исходя из умеренного сценария, страна сейчас проходит пик шестой волны заболеваемости COVID-19, и в таком случае окончания этой волны можно ожидать 3–9 октября. Власти некоторых регионов России на фоне роста числа заражений вернули масочный режим, а длительность болезни при новых вариантах штамма «омикрон» ниже, чем у остальных вариантов вируса. Это и опыт предыдущих волн заболеваемости позволяет делать выводы о том, что при умеренном развитии событий до начала ноября число ежедневно фиксируемых случаев заражения должно оказаться на уровне примерно 19 тыс., отмечают специалисты ETNA.

Быстрее всего из текущей волны выйдут Волгоградская и Тульская области, Чувашия, Марий Эл и Ставропольский край — там заболеваемость спадет и зафиксируется на определенном уровне к середине сентября. Больше всего времени (примерно до второй половины октября) этот процесс займет в Костромской и Мурманской областях, Бурятии, Туве и Забайкальском крае.

Оптимистичный сценарий тоже предполагает, что Россия сейчас находится на пике текущей волны, но спад в таком случае будет более значительным и быстрым и завершится 10–15 сентября. Согласно пессимистичному прогнозу, пик придется на 27 сентября — 2 октября с завершением в ноябре.

В Москве, по прогнозам ETNA, пик заболеваемости уже пройден: он пришелся на 17 августа, когда было зафиксировано более 10 тыс. новых случаев. По умеренному сценарию суточный прирост в столице в начале октября должен стабилизироваться на уровне 1,2–1,3 тыс., по оптимистичному — замедлиться до уровня ниже 1 тыс. человек в первой половине сентября. Пессимистичный сценарий предполагает, что суточный прирост ускорится и к концу сентября число заболевших будет составлять более 14 тыс. в день.

ETNA — сервис, разработанный Центром технологий искусственного интеллекта «Тинькофф». С помощью него можно анализировать и прогнозировать процессы на основании загруженных пользователем данных. Прогноз развития эпидемиологической ситуации в России основан на данных из открытых источников по числу заболевших и выздоровевших за период с 12 марта 2020 года по 31 августа 2022-го.

В начале июля Роспотребнадзор отменил все федеральные коронавирусные ограничения. После этого заболеваемость в России стала расти, и 7 сентября оперативный штаб сообщил о 47,9 тыс. случаев, а ранее в этом же месяце суточное число заболевших дважды превышало 50 тыс.

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Роспотребнадзор признал, что темпы заболеваемости растут, но не увидел причин возвращать ограничения на федеральном уровне.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко 2 сентября заявил, что заболеваемость COVID-19 в России в ближайшее время вырастет. По его словам, такая тенденция типична для сентября, когда россияне возвращаются в города, дети идут в школу, активность населения увеличивается.