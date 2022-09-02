Мурашко спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом в России

Министр не стал называть сроки и счел тенденцию типичной для начала учебного года. Он посоветовал родителям осматривать детей перед школой, а образовательным учреждениям — организовать специальные утренние фильтры

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Заболеваемость коронавирусом в России в ближайшее время вырастет, поэтому власти и граждане должны усилить меры по профилактике инфекции.Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Удмуртию, передает «РИА Новости».

«Мы прогнозируем возможный подъем роста заболеваемости, и для этого, конечно же, необходимо просто усилить личные меры безопасности», — сказал журналистам министр.

Мурашко добавил, что такая тенденция типична для сентября, когда темпы заболеваемости традиционно растут в начале учебного года. Осенью россияне возвращаются в города, их дети отправляются в школу, активность населения возрастает.

По этой причине родителям стоит осматривать детей перед отправкой в школу. В самих образовательных учреждениях для профилактики стоит организовать утренние фильтры, чтобы предотвратить распространение инфекции, считает глава Минздрава.

Заболеваемость COVID-19 в России растет с середины июля. В начале июля глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об отмене антиковидных ограничений по всей стране. В течение двух недель после этого количество заболевших постепенно росло. Если в начале июля инфекцией заражались 3 тыс. и менее россиян в сутки, то к середине месяца их стало более 4 тыс. Спустя месяц показатели превысили планку в 20 тыс. случаев в сутки. 2 сентября диагноз поставили более 50 тыс. раз. Число летальных исходов с июля выросло более чем в два раза.

В конце августа в Роспотребнадзоре отметили, что доля детей, заразившихся коронавирусом в этом году, выросла до 18% по сравнению с 10–11% в 2020–2021 годах. Однако у них, утверждал академик РАН, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, заболевание чаще всего протекает «под маской респираторной инфекции» либо в бессимптомной форме.