Шествие «Бессмертного полка» отменили из-за коронавируса

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Организаторы акции «Бессмертный полк» отказались от ее проведения 26 июля, как было намечено ранее. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

«В целом руководители региональных отделений движения отметили, что проведение шествия «Бессмертного полка» возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. Это противоречит духу «Бессмертного полка», так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями», — заявила сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Народный артист СССР Василий Лановой отметил, что другая дата проведения мероприятия вызывает много вопросов и предложил провести его 9 мая 2021 года. «Десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. 9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших. Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года?», — сказал он.

Участники заседания решили, что заявки на проведение шествия будут подавать, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране.