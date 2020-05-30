Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 70,75 (-0,35) Quote, 29 мая, 14:01
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 78,55 (+0,29) Quote, 29 мая, 14:01
В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от COVID на детях Общество, 13:22 Пять человек пострадали в перестрелке в Ингушетии Общество, 13:15 Исинбаева допустила работу тренером через 20 лет Спорт, 13:02 Книжный фестиваль на Красной площади не стали отменять из-за COVID-19 Общество, 13:00 Баланс между работой и семьей — как молодому отцу обойтись без жертв РБК и STADA, 12:53 Попова допустила наложение второй волны COVID-19 на сезонный грипп осенью Общество, 12:49 «Вектор» разработал вакцину против коронавируса для закапывания в нос Общество, 12:47 СМИ узнали об уходе Гранеро из тренерского штаба футбольного ЦСКА Спорт, 12:37 «Зальцбург» в седьмой раз выиграл Кубок Австрии по футболу Спорт, 12:19 Попова оценила влияние мутаций вируса на появление вакцины Общество, 12:15 Синоптик допустил преодоление 200-летнего рекорда осадков в Москве Общество, 12:12 США заявили о перехвате груза из России с ливийскими динарами на $1 млрд Финансы, 12:05 Блокчейн от болезней сердца и биотехнологии вместо нефти Индустрия 4.0, 12:00  В Красноярске возбудили уголовное дело из-за нападения на инкассаторов Общество, 11:59
Пандемия коронавируса ,  
0 

Книжный фестиваль на Красной площади не стали отменять из-за COVID-19

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В Москве 6–8 июня состоится ежегодный книжный фестиваль «Красная площадь». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«Попасть на ярмарку можно будет при соблюдении действующих в Москве правил: прийти на фестиваль можно будет пешком, либо нужно будет оформить цифровой пропуск для разовой поездки», — уточняется в сообщении. Кроме того, на мероприятии нужно носить медицинскую маску и перчатки. Посетители будут обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м.

В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
Общество
Фото: Павел Головкин / AP

Фестиваль пройдет в столице в шестой раз, из-за эпидемии коронавируса он запланирован в меньшем масштабе, чем раньше. Трансляция фестиваля будет доступна на ресурсе «Онлайн.Библиогород».

Из-за угрозы коронавируса в Москве ранее перенесли ряд крупных мероприятий. Так, Всемирную шахматную олимпиаду передвинули на лето 2021-го, неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia перевели в онлайн-формат. Президент России Владимир Путин 16 апреля отложил подготовку к проведению праздничного парада в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, церемония состоится в этом году 24 июня.

Жителям Москвы разрешили выходить на прогулки в парки
Общество
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Власти Москвы начали ослаблять часть введенных из-за коронавируса ограничений. В том числе с 1 июня жителям разрешат прогулки и занятия спортом на улице, откроются парки и непродовольственные магазины. При этом в городе необходимо надевать маски при любом выходе из дома, а на работе, в магазинах, аптеках, многофункциональных центрах, любых других учреждениях и в общественном транспорте дополнительно носить перчатки. До 14 июня продлены пропускной режим и всеобщая самоизоляция, сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Москва, Красная площадь
Материалы по теме
Мэрия назвала самую частую причину неправильного оформления пропуска
Общество
Жителям Москвы разрешили выходить на прогулки в парки
Общество
Собянин исключил открытый доступ на Красную площадь в день парада Победы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter