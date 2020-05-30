Книжный фестиваль на Красной площади не стали отменять из-за COVID-19

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В Москве 6–8 июня состоится ежегодный книжный фестиваль «Красная площадь». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«Попасть на ярмарку можно будет при соблюдении действующих в Москве правил: прийти на фестиваль можно будет пешком, либо нужно будет оформить цифровой пропуск для разовой поездки», — уточняется в сообщении. Кроме того, на мероприятии нужно носить медицинскую маску и перчатки. Посетители будут обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м.

Фестиваль пройдет в столице в шестой раз, из-за эпидемии коронавируса он запланирован в меньшем масштабе, чем раньше. Трансляция фестиваля будет доступна на ресурсе «Онлайн.Библиогород».

Из-за угрозы коронавируса в Москве ранее перенесли ряд крупных мероприятий. Так, Всемирную шахматную олимпиаду передвинули на лето 2021-го, неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia перевели в онлайн-формат. Президент России Владимир Путин 16 апреля отложил подготовку к проведению праздничного парада в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, церемония состоится в этом году 24 июня.