В Москве прекратил действие режим самоизоляции и пропусков

С 9 июня в Москве отменили введенные из-за коронавируса ограничения на перемещение жителей по городу. Снятие части введенных из-за инфекции ограничений со вторника мэр столицы Сергей Собянин анонсировал накануне.

Согласно графику отмены введенных из-за вируса мер, с 9 июня в Москве перестает действовать режим цифровых пропусков для передвижения на транспорте, а жители, в том числе пожилые и люди с хроническими заболеваниями, могут выходить на улицу без ограничений.

Кроме того, со вторника работу в Москве возобновить могут парикмахерские, салоны красоты, ветклиники и фотоателье. Также к работе вернутся научные институты, общественные организации, студии звукозаписи и киностудии, а театры и цирки смогут начать репетиции. Кроме того, с 9 июня столичные суды общей юрисдикции возобновят обычный режим работы.



Режим обязательной самоизоляции для всех жителей Москвы ввели с 30 марта. В последний раз Собянин продлил ограничение до 14 июня, однако с начала июня жителям разрешили гулять по графику. Цифровые пропуска при этом сохранили.

Согласно объявленному 8 июня графику снятия ограничений, с 16 июня в Москве откроются летние веранды, а с 23 июня работу смогут возобновить фитнес-центры и бассейны, а также детские сады. Кроме того, с 23 июня планируют открыть спортивные и детские площадки и разрешить сидеть на лавочках и в беседках.