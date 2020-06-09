Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 68,31 (-0,32) Quote, 08 июн, 13:45
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 77,19 (-0,78) Quote, 08 июн, 13:45
В Ираке самолет ВВС США врезался в стену при посадке Общество, 01:54 В Москве прекратил действие режим самоизоляции и пропусков Общество, 01:34 Олимпийский чемпион Сехудо назвал условие возвращения в UFC Спорт, 01:00 Как справиться с тревогой и паническими атаками Совместный проект, 00:55 КНДР объявила о разрыве связи с Южной Кореей Политика, 00:46 Полиция подтвердила наличие алкоголя в крови Ефремова после ДТП в Москве Общество, 00:37 СМИ сообщили о состоянии пострадавшего в ДТП с Ефремовым Общество, 00:28 Коллекторы предложили новый механизм урегулирования жалоб должников Финансы, 00:00 Кремль рекомендовал регионам широко использовать досрочное голосование Политика, 00:00 Эксперты рассчитали цену нефти для начала пополнения резервов России Экономика, 00:00 Актера Михаила Ефремова задержали после ДТП в центре Москвы Общество, 08 июн, 23:58 Лойс, краш и постирония: словарь поколения Z Совместный проект, 08 июн, 23:58 Появилось видео ДТП с участием Михаила Ефремова в центре Москвы Общество, 08 июн, 23:53 США ввели санкции против сотни судов и компаний из Ирана Политика, 08 июн, 23:47
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве прекратил действие режим самоизоляции и пропусков

С 9 июня в Москве отменили введенные из-за коронавируса ограничения на перемещение жителей по городу. Снятие части введенных из-за инфекции ограничений со вторника мэр столицы Сергей Собянин анонсировал накануне.

Согласно графику отмены введенных из-за вируса мер, с 9 июня в Москве перестает действовать режим цифровых пропусков для передвижения на транспорте, а жители, в том числе пожилые и люди с хроническими заболеваниями, могут выходить на улицу без ограничений.

Кроме того, со вторника работу в Москве возобновить могут парикмахерские, салоны красоты, ветклиники и фотоателье. Также к работе вернутся научные институты, общественные организации, студии звукозаписи и киностудии, а театры и цирки смогут начать репетиции. Кроме того, с 9 июня столичные суды общей юрисдикции возобновят обычный режим работы.

График снятия ограничений в Москве. Главное
Общество
Фото: Александр Земляниченко / AP

Режим обязательной самоизоляции для всех жителей Москвы ввели с 30 марта. В последний раз Собянин продлил ограничение до 14 июня, однако с начала июня жителям разрешили гулять по графику. Цифровые пропуска при этом сохранили.

Согласно объявленному 8 июня графику снятия ограничений, с 16 июня в Москве откроются летние веранды, а с 23 июня работу смогут возобновить фитнес-центры и бассейны, а также детские сады. Кроме того, с 23 июня планируют открыть спортивные и детские площадки и разрешить сидеть на лавочках и в беседках.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: пандемия, Москва
Материалы по теме
В Москве за сутки умерли 59 пациентов с коронавирусом
Общество
График снятия ограничений в Москве. Главное
Общество
Кремль ответил на вопрос о влиянии Путина на снятие ограничений в Москве
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter