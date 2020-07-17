Собянин ответил на идею закрыть Москву для приезжих из регионов

В столице не боятся, что кто-то туда «что-то привезет», заявил мэр. «Москву сделать закрытым городом невозможно, бессмысленно абсолютно», — считает он

Сергей Собянин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радиостанции «Комсомольская правда» прокомментировал предложения сделать столицу закрытой для людей из других регионов на фоне распространения COVID-19.

«Мы не боимся, что нам кто-то что-то привезет. Если привезли бы, так и без туристов. Привезли — и никаких проблем нет, потому что границы Москвы открыты, Москва — это все равно крупнейший транспортный хаб страны, вопрос не только в туристах», — заявил он.

Мэр напомнил, что в Москву регулярно приезжают миллионы людей из других регионов на работу, а многие уезжают из нее в командировки. «Москву сделать закрытым городом невозможно, бессмысленно абсолютно», — считает градоначальник.

Собянин отметил, что поскольку Европа, Америка и Юго-Восточная Азия закрыты для туристов, то стоит ожидать активизации туризма внутри России. «И мы видим [это] сегодня по наплыву туристов в Крым, Севастополь, Сочи, Краснодарский край в целом и даже в сибирские регионы. Наверное, даже здорово, это такой шанс для российского туристического бизнеса окрепнуть и понять свои достоинства и возможности», — отметил мэр.