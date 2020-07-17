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Собянин ответил на идею закрыть Москву для приезжих из регионов

В столице не боятся, что кто-то туда «что-то привезет», заявил мэр. «Москву сделать закрытым городом невозможно, бессмысленно абсолютно», — считает он
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радиостанции «Комсомольская правда» прокомментировал предложения сделать столицу закрытой для людей из других регионов на фоне распространения COVID-19.

«Мы не боимся, что нам кто-то что-то привезет. Если привезли бы, так и без туристов. Привезли — и никаких проблем нет, потому что границы Москвы открыты, Москва — это все равно крупнейший транспортный хаб страны, вопрос не только в туристах», — заявил он.

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Мэр напомнил, что в Москву регулярно приезжают миллионы людей из других регионов на работу, а многие уезжают из нее в командировки. «Москву сделать закрытым городом невозможно, бессмысленно абсолютно», — считает градоначальник.

Собянин отметил, что поскольку Европа, Америка и Юго-Восточная Азия закрыты для туристов, то стоит ожидать активизации туризма внутри России. «И мы видим [это] сегодня по наплыву туристов в Крым, Севастополь, Сочи, Краснодарский край в целом и даже в сибирские регионы. Наверное, даже здорово, это такой шанс для российского туристического бизнеса окрепнуть и понять свои достоинства и возможности», — отметил мэр.

Он заявил, что в Москве происходит то же самое. Здесь уже открылись заведения общепита, гостиницы, туристические агентства. «Туристические группы уже возможно собирать в Москве и работать с ними. Открыли все аттракционы, «Остров мечты» открывается. <...> Все, что можно открыть сегодня для туристов, [открылось в Москве]», — сообщил Собянин, уточнив, что в столице из соображений безопасности пока нельзя проводить фестивали.

Об иностранных туристах мэр сказал, что в этом году их будет значительно меньше. «Надеемся, что взаимные туристические потоки осенью-зимой начнут восстанавливаться. <...> Конечно, без этого уже трудно представить наш город. В целом от туристической отрасли город получал около 120 млрд руб. в год только налогов, только в городской бюджет», — заключил чиновник.

16 июля Собянин оценил вероятность повторного введения ограничений в Москве из-за пандемии коронавируса. «Я считаю, что у нас все-таки больше шансов избежать этого», — сказал он. Мэр уточнил, что риски есть и необходимо «открыто на них смотреть», но выразил надежду, что город избежит «какой-то жесткой вспышки».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Михаил Юшков
Теги: Сергей Собянин, Москва, пандемия
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