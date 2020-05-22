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Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг

Столичные власти примут решение об открытии парикмахерских, салонов красоты и других предприятий сферы услуг исходя из развития ситуации с вирусом после возобновления работы МФЦ. Массовые мероприятия разрешат в последнюю очередь
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг. Об этом в эфире канала «Россия 24» заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Я думаю, что так же, как и мы, эти отрасли вырабатывают новые правила, стандарты [работы в условиях пандемии]. Если все пойдет хорошо, можно будет смотреть вопрос об открытии этих отраслей», — сказала Ракова в ответ на вопрос журналиста о том, при каких условиях заработают парикмахерские, салоны красоты и другие предприятия. При этом она отметила, что говорить о конкретных датах еще рано.

Собянин объявил о новом этапе смягчения ограничений в Москве
Общество
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Ограничения на массовые мероприятия в городе будут сняты в последнюю очередь, добавила Ракова.

Часть МФЦ заработает в Москве с понедельника, 25 мая, об этом накануне объявил мэр Сергей Собянин. Он отметил, что на первом этапе откроются только 88 таких центров, расположенные в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. Все сотрудники и посетители должны будут носить маски и перчатки, а на входе в здание у них будут проверять температуру бесконтактным способом.

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В рамках очередного этапа снятия ограничений в столице также частично заработает каршеринг, работу которого в связи с пандемией приостановили 13 апреля. Арендовать машину можно будет не менее чем на пять дней. Для передвижения по Москве у клиента каршеринговых компаний должен быть цифровой пропуск. С 12 мая в Москве разрешили работу промышленных и строительных предприятий.

Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая. Собянин считает, что его пока нужно сохранить вместе с пропускным режимом, поскольку пик эпидемии, по его словам, придется в городе на этот месяц.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Москва, Анастасия Ракова, сфера услуг
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