Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг

Столичные власти примут решение об открытии парикмахерских, салонов красоты и других предприятий сферы услуг исходя из развития ситуации с вирусом после возобновления работы МФЦ. Массовые мероприятия разрешат в последнюю очередь

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг. Об этом в эфире канала «Россия 24» заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Я думаю, что так же, как и мы, эти отрасли вырабатывают новые правила, стандарты [работы в условиях пандемии]. Если все пойдет хорошо, можно будет смотреть вопрос об открытии этих отраслей», — сказала Ракова в ответ на вопрос журналиста о том, при каких условиях заработают парикмахерские, салоны красоты и другие предприятия. При этом она отметила, что говорить о конкретных датах еще рано.

Ограничения на массовые мероприятия в городе будут сняты в последнюю очередь, добавила Ракова.

Часть МФЦ заработает в Москве с понедельника, 25 мая, об этом накануне объявил мэр Сергей Собянин. Он отметил, что на первом этапе откроются только 88 таких центров, расположенные в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. Все сотрудники и посетители должны будут носить маски и перчатки, а на входе в здание у них будут проверять температуру бесконтактным способом.