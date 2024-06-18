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Общество ,  
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По делу об отравлении в Москве задержали гендиректора «Кухни на районе»

Большинство отравившихся госпитализированы с симптомами ботулизма после употребления лобио и салата с тунцом. Следователи задержали троих человек по делу о массовых отравлениях утром 18 июня
Антон Лозин
Антон Лозин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

По делу о массовом отравлении в Москве задержан гендиректор «Кухня на районе», сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах и телеграм-канал Mash.

По данным последнего, также задержаны коммерческий директор поставщика продуктов и руководитель отдела качества.

Гендиректором «Кухни на районе» является Антон Лозин.

Следователи задержали троих по делу о массовом отравлении в Москве
Общество
Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

С 14 июня более 120 человек в Москве пожаловались на симптомы ботулизма. Причиной отравления Роспотребнадзор назвал употребление салатов от ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») и ООО «Гастропорт» (работает под брендом Take eat easy).

РБК направил запрос в «Кухню на районе» и «Гастропорт».

В связи с массовыми отравлениями Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Максимальное наказание по ней — до двух лет лишения свободы. 18 июня следователи задержали троих человек по этому делу, но СК не назвал их имена.

Пищевой ботулизм — тяжелая, потенциально смертельная, но относительно редкая болезнь. Это интоксикация, как правило, вызванная употреблением продуктов, не прошедших надлежащую обработку, в которых бактерии или споры выживают и вырабатывают токсины.

Ранними симптомами ботулизма являются сильная утомляемость, головокружение, слабость, сухость во рту и затуманенное зрение.У пациентов возникают рвота, вздутие живота, диарея и запор. Температура не повышается.

Ботулизм вызывает смерть в 5–10% случаев. Болезнь не передается от человека к человеку.

Пострадавшие отравились двумя салатами одного из поставщиков «Кухни на районе» — «Лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком». Сервис доставки еды 16 июня приостановил свою деятельность для проверки всех продуктов, в тот же день следователи провели обыски в компаниях и на складах, где хранилась продукция, которой отравились москвичи.

Помимо Москвы, случаи ботулизма после употребления салатов от «Гастропорта» и «Локалкитчен» обнаружили в Нижнем Новгороде и Казани.

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Авторы
Теги
Мир Ландау
При участии
Анна Захарова
«Кухня на районе» ботулизм отравление

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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