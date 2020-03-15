Терешкова сообщила о благодарностях за «сохранение Путина»

Валентина Терешкова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Депутат Госдумы Валентина Терешкова сообщила, что получает «огромную почту» с благодарностями за то, что предложила поправку в Конституцию, которая позволит президенту Владимиру Путину избираться на новый срок. Об этом Терешкова рассказала в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1». Запись опубликована на YouTube-странице телеканала.

«Каждое письмо начинается: «Спасибо за то, что вы сказали о сохранении Владимира Владимировича [Путина]», — уточнила депутат. По ее словам, в период первых президентских сроков Путин «собирал страну по частицам» и смог добиться того, чтобы с ней считались. «У него мощнейший авторитет», — указала она.

Терешкова выступила с инициативой об обнулении президентских сроков 10 марта. Она объяснила, что такая поправка необходима из-за «рисков непредсказуемости», при которых стране требуется «надежная страховка».

Сам Путин поддержал предложение Терешковой, но уточнил, что изменение может быть принято только после всенародного голосования о поправках, а также в том случае, если Конституционный суд решит, что положение не противоречит нормам Основного закона.