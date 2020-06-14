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Поправки в Конституцию ,  
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Путин назвал поправки в Конституцию шагом к демократизации общества

В новом варианте Конституции часть «очень существенных» полномочий президента переходит парламенту, в частности, он будет принимать окончательное решение по назначению председателя правительства и министров
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Предложенные поправки в Конституцию закрепляют передачу части существенных полномочий от президента к парламенту, это шаг в направлении демократизации общества. Такое мнение выразил президент Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Ведь президент отдает от себя часть очень существенных полномочий. Если сегодня президент сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента страны назначает министров фактически, то ситуация меняется кардинально. Теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент, так же, как по министрам, а президент в предложенном варианте Конституции не имеет права их отклонить», — пояснил глава государства.

Путин добавил, что президент также обязан провести консультации с Советом Федерации по кандидатам на должность министров силового блока. При этом кандидаты на должность министров должны «выйти на свет Божий» и выступить в Совфеде с планами по организации своей работы, сказал президент.

«Это еще один шаг туда, вперед, к демократизации нашего общества. Постепенно, без рывков, но именно в этом направлении», — отметил Путин.

Как устроено голосование о поправках в Конституцию. Что важно знать
Политика

На прошлой неделе партия КПРФ приняла решение о голосовании против поправок в Конституцию. В заявлении председателя партии Геннадия Зюганова говорится о том, что предложенный к утверждению новый вариант Основного закона «лишь усиливает президентский диктат». В партии также считают, что поправки не меняют сути Конституции и «не могут приниматься впопыхах».

В пакете поправок в Конституцию предлагается реформировать сразу несколько сторон жизни государства, в частности, провести реформу власти, закрепить изменения в социальном блоке и ценностях россиян.

Согласно поправкам, президент будет назначать главу правительства, кандидатура которого утверждена Государственной думой, назначать вице-премьеров и министров, кандидатуры которых утверждены Государственной думой, за исключением министров силового блока, иностранных дел, юстиции и главы МЧС — их назначение возможно после «консультаций с Советом Федерации». Верхней палате президент также будет представлять кандидатов в руководители Конституционного суда, Верховного суда и их заместителей, судей Верховного суда. После консультаций с Совфедом президент также назначает и освобождает от должности генпрокурора и его заместителей, а также других прокуроров.

Общероссийское голосование о поправках в Конституцию будет проходить с 25 июня по 1 июля. 1 июля объявлен выходным. Изначально провести голосование предполагалось 22 апреля, однако из-за ситуации с коронавирусом Путин принял решение отложить его на более поздний срок.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Владимир Путин, голосование, поправки в Конституцию
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