Путин назвал поправки в Конституцию шагом к демократизации общества

В новом варианте Конституции часть «очень существенных» полномочий президента переходит парламенту, в частности, он будет принимать окончательное решение по назначению председателя правительства и министров

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Предложенные поправки в Конституцию закрепляют передачу части существенных полномочий от президента к парламенту, это шаг в направлении демократизации общества. Такое мнение выразил президент Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Ведь президент отдает от себя часть очень существенных полномочий. Если сегодня президент сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента страны назначает министров фактически, то ситуация меняется кардинально. Теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент, так же, как по министрам, а президент в предложенном варианте Конституции не имеет права их отклонить», — пояснил глава государства.

Путин добавил, что президент также обязан провести консультации с Советом Федерации по кандидатам на должность министров силового блока. При этом кандидаты на должность министров должны «выйти на свет Божий» и выступить в Совфеде с планами по организации своей работы, сказал президент.

«Это еще один шаг туда, вперед, к демократизации нашего общества. Постепенно, без рывков, но именно в этом направлении», — отметил Путин.