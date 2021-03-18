В Москве впервые завели дело о создании «ячейки АУЕ»

Ячейка, по версии следователей, действовала в СИЗО на севере города с весны прошлого года. Само движение запретили в августе

Фото: Алексей Белкин / ТАСС

Следователи из столичного главка СК возбудили уголовное дело о создании в московском СИЗО-4 местной ячейки организации АУЕ (аббревиатура расшифровывается либо как «арестантский уклад един», либо как «Арестантское уголовное единство»). Следственный изолятор находится на Вилюйской улице в районе Северное Медведково.

Дело завели по статье о деятельности экстремистской организации, которая была запрещена судом (ч. 1 ст. 282.2 УК). Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы.

Следователи сообщили, что местную ячейку создали на территории СИЗО «лица, обладающие криминальным авторитетом». Они преследовали цель, отметили в СК, пропаганды деятельности запрещенной организации на территории изолятора. Ячейка была создана почти год назад, по данным СК, это произошло «не позднее апреля 2020 года». В ведомстве добавили, что сейчас проводятся различные следственные действия, а также оперативно-разыскные мероприятия, которые должны помочь в установлении всех причастных лиц. Конкретных имен подозреваемых следователи не назвали.

Это первое для Москвы уголовное дело из-за АУЕ. В российских регионах такие уже заводили, но в столице — впервые.

Движение АУЕ было признано экстремистским Верховным судом России в середине августа 2020 года. Деятельность движения была запрещена. Генпрокуратура тогда заявила, что АУЕ является структурированной и управляемой организацией — молодежным движением экстремистской направленности, и его деятельность, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству.

В МВД тогда называли АУЕ потенциальной «боевой единицей» акций протеста, массовых беспорядков и преступлений.

Первый приговор после запрета АУЕ в России вынесли в сентябре 2020 года. Тогда Екатеринбургский гарнизонный военный суд признал трех человек виновными в организации экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремистской деятельности и возбуждении ненависти либо вражды. Двое из них получили реальные сроки (один — семь лет заключения, другой — три года и девять месяцев), еще одного человека осудили на четыре года лишения свободы условно.

После решения Верховного суда России Минюст включил АУЕ в список запрещенных экстремистских организаций. Об этом стало известно в конце октября 2020 года.