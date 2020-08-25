В МВД назвали АУЕ потенциальной «боевой единицей» массовых беспорядков

Сергей Кравчук (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Участники молодежных группировок экстремистского толка, таких как АУЕ, могут стать боевой единицей для проведения акций протеста, массовых беспорядков и преступлений. Об этом сообщил врио замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Сергей Кравчук в ходе круглого стола в Общественной палате, передает ТАСС.

«Именно такие группы (типа запрещенного Верховным судом экстремистского движения АУЕ) могут стать боевой единицей для проведения протестных акций, массовых беспорядков, преступлений экстремистского проявления», — сказал Кравчук.

Также он рассказал о ежегодно проводимом министерством профилактическом мероприятии «Твой выбор», которое «направлено на нейтрализацию попыток вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе в экстремистскую деятельность».

Кроме того, он отметил, что в учебных заведениях сотрудники полиции осуществляют пропагандистскую работу широкого спектра.