В МВД назвали АУЕ потенциальной «боевой единицей» массовых беспорядков
Участники молодежных группировок экстремистского толка, таких как АУЕ, могут стать боевой единицей для проведения акций протеста, массовых беспорядков и преступлений. Об этом сообщил врио замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Сергей Кравчук в ходе круглого стола в Общественной палате, передает ТАСС.
«Именно такие группы (типа запрещенного Верховным судом экстремистского движения АУЕ) могут стать боевой единицей для проведения протестных акций, массовых беспорядков, преступлений экстремистского проявления», — сказал Кравчук.
Также он рассказал о ежегодно проводимом министерством профилактическом мероприятии «Твой выбор», которое «направлено на нейтрализацию попыток вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе в экстремистскую деятельность».
Кроме того, он отметил, что в учебных заведениях сотрудники полиции осуществляют пропагандистскую работу широкого спектра.