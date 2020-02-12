В Тюмени уволили следователя после участия в банкете с выкриками «АУЕ»

В СК считают, что следователь нарушил присягу сотрудника Следственного комитета

Следователь управления СК по Тюменской области Рафик Аглиуллин уволен из правоохранительных органов по дискредитирующим основаниям, сообщает пресс-служба ведомства.

В региональном СК уточнили, что Аглиуллин нарушил присягу сотрудника Следственного комитета России. В ведомстве при этом не уточнили, какой именно пункт он нарушил. В самом тексте присяги есть пункт, в котором сотрудник СК обещает «дорожить своей профессиональной честью, быть образцом неподкупности, моральной чистоты, скромности, свято беречь и приумножать лучшие традиции Следственного комитета».

В СК ранее пообещали проверить появившийся в СМИ видеосюжет с застольем силовиков, дать принципиальную оценку поведению сотрудников и принять жесткие меры реагирования.

Видео застолья с участием Аглиуллина опубликовало 12 февраля издание «Новый день». По его данным, силовики собрались для отмечания присвоения следователю звания майора, а в празднике приняли участие ранее судимые граждане. Один из них — неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности Денис Девкин — выкрикивал лозунги «Жизнь ворам!» и «АУЕ!» («арестантский уклад един»), позируя с сотрудниками правоохранительных органов. Сам Девкин позже заявлял в интервью «Комсомольской правде», что был нетрезв и просто пошутил. По его словам, позировавшие с ним силовики сделали ему замечание и выгнали с застолья.