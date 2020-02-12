Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 63,05 (-0,9) Quote, 12:44
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 68,78 (-0,98) Quote, 12:44
«Ростов» подписал контракт с вратарем «Зенита» Спорт, 20:39 Полиция назвала основную версию гибели российских бизнесменов в Испании Общество, 20:31 Боливия заморозила совместный проект с «Росатомом» Экономика, 20:20 «Спартак» одержал победу на клубном ЧМ по пляжному футболу Спорт, 20:17 «Газпром нефть» заявила о готовности обсуждать с Минском схемы поставок Бизнес, 20:17 В Тюмени уволили следователя после участия в банкете с выкриками «АУЕ» Общество, 20:15 В Москве мужчина упал на рельсы на станции метро «Рязанский проспект» Общество, 20:07 Появилось видео досмотра совершившего суицид в суде экс-сотрудника ФСИН Общество, 19:59 Экс-глава управления ФСИН получил наградной пистолет в годы службы в МВД Общество, 19:41 Губернатор сообщил об ответе правительства на просьбу поддержать АвтоВАЗ Общество, 19:30 Почему курс Bitcoin будет падать Крипто, 19:29 Минюст внес «Радио Свобода» в список СМИ-иноагентов Общество, 19:21 В Думе ответили на вопрос о совмещении постов сенатора и главы Госсовета Политика, 19:21 Эрдоган поставил Сирии ультиматум Политика, 19:17
Общество ,  
0 

В Тюмени уволили следователя после участия в банкете с выкриками «АУЕ»

В СК считают, что следователь нарушил присягу сотрудника Следственного комитета

Следователь управления СК по Тюменской области Рафик Аглиуллин уволен из правоохранительных органов по дискредитирующим основаниям, сообщает пресс-служба ведомства.

В региональном СК уточнили, что Аглиуллин нарушил присягу сотрудника Следственного комитета России. В ведомстве при этом не уточнили, какой именно пункт он нарушил. В самом тексте присяги есть пункт, в котором сотрудник СК обещает «дорожить своей профессиональной честью, быть образцом неподкупности, моральной чистоты, скромности, свято беречь и приумножать лучшие традиции Следственного комитета».

В СК ранее пообещали проверить появившийся в СМИ видеосюжет с застольем силовиков, дать принципиальную оценку поведению сотрудников и принять жесткие меры реагирования.

СК проверит видео застолья с участием своих офицеров под выкрики «АУЕ»
Общество

Видео застолья с участием Аглиуллина опубликовало 12 февраля издание «Новый день». По его данным, силовики собрались для отмечания присвоения следователю звания майора, а в празднике приняли участие ранее судимые граждане. Один из них — неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности Денис Девкин — выкрикивал лозунги «Жизнь ворам!» и «АУЕ!» («арестантский уклад един»), позируя с сотрудниками правоохранительных органов. Сам Девкин позже заявлял в интервью «Комсомольской правде», что был нетрезв и просто пошутил. По его словам, позировавшие с ним силовики сделали ему замечание и выгнали с застолья.

Автор: Артем Филипенок
Теги: СК
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
СК проверит видео застолья с участием своих офицеров под выкрики «АУЕ»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter