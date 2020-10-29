Минюст включил АУЕ в список запрещенных экстремистских организаций

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Министерство юстиции России пополнило перечень экстремистских организацией движением АУЕ («Арестантское уголовное единство»), запрещенным по решению Верховного суда. Об этом свидетельствует список, размещенный на сайте ведомства.

Всего в перечне Минюста 78 организаций и движений.

Верховный суд России признал экстремистским движение АУЕ в августе. Этим же решением деятельность движения в стране была запрещена. В Генпрокуратуре сообщали, что в ходе заседания было установлено, что АУЕ является хорошо структурированным молодежным движением экстремистской направленности, которое основано на криминально-экстремистской идеологии и представляет реальную угрозу жизни и здоровью гражданам.

В сентябре Екатеринбургский гарнизонный военный суд признал трех человек виновными в организации экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремистской деятельности и возбуждении ненависти либо вражды. Двое из них получили реальные сроки, один — условный. Это был первый в России приговор за организацию ячейки АУЕ после ее запрета.