Общество , 17 авг, 13:46
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Верховный суд признал экстремистским и запретил движение АУЕ
Общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) признано экстремистской организаций и его деятельность запрещена на территории России. Такое решение принял Верховный суд.
«Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации», — сказала представитель суда.
Ранее генеральный прокурор Игорь Краснов поручил усилить профилактику вовлечения подростков в деструктивные организации и движения, особое внимание, должно быть уделено противодействию распространению среди подростков идеологии движения АУЕ.
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