Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 сентября
USD ЦБ: 76,07 (+0,11) Инвестиции, 13:16
Курс евро на 10 сентября
EUR ЦБ: 89,57 (-0,17) Инвестиции, 13:16
Лавров обвинил ФРГ в неподобающем отношении к запросам по Навальному Политика, 15:55 Адвокат назвала Колесникову подозреваемой по делу о захвате власти Политика, 15:50 АвтоВАЗ начал производство специальной версии Lada 4x4 Авто, 15:46 В России вынесли первый после запрета АУЕ приговор за создание его ячейки Общество, 15:42 Удовольствие за рулем: автопарковка, умная панель и голосовой помощник РБК и Mercedes-Benz, 15:33 КХЛ допустила проведение матча в Израиле Спорт, 15:28 В ВТБ объяснили данные Центробанка о снижении спроса на пластиковые карты Финансы, 15:28 Крупнейшая сделка на рынке люкса оказалась под угрозой срыва Стиль, 15:26 Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира Политика, 15:22 Какие стартапы оправдают ожидания инвесторов после 2020 года Pro, 15:15 Лукашенко заявил о склонности провести досрочные президентские выборы Общество, 15:05 Учиться — всегда: каким будет образование будущего Экономика образования, 15:00  Единственный регион с курортным сбором за лето собрал с туристов ₽23 млн Бизнес, 14:57 Интервью Лукашенко российским журналистам. Главное Политика, 14:51
Общество ,  
0 

В России вынесли первый после запрета АУЕ приговор за создание его ячейки

Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес первый в России приговор за организацию ячейки движения АУЕ, признанного в России экстремистским и запрещенного Верховным судом. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Супругов Николая и Наталью Бабарика, а также Артема Зуева признали виновными в организации экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремистской деятельности и возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Николая Бабарика приговорили к семи годам колонии общего режима. Зуева — к трем годам и девяти месяцам колонии. Жена Бабарика получила четыре года лишения свободы условно.

Суд установил, что Николай Бабарика в ноябре 2011 года, являясь последователем движения АУЕ, вместе с неустановленным лицом создали одноименное экстремистское сообщество, в состав которого вошли его супруга и Зуев.

В МВД назвали АУЕ потенциальной «боевой единицей» массовых беспорядков
Общество
Сергей Кравчук

«В период с ноября 2011 года по май 2018 года Николай Бабарика опубликовал в сообществе АУЕ в сети «Интернет» около 30 тысяч материалов, в том числе содержащие призывы к осуществлению экстремисткой деятельности», — сообщает Генпрокуратура.

При этом Наталья Бабарика добровольно вступила в это экстремистское сообщество в начале марта 2017 года. В ее обязанности входило распространение предметов с символикой АУЕ, их реализация и администрирование интернет-сообщества.

Зуев в июне 2017 года создал в соцсети сообщество, в котором публиковал материалы о деятельности движения АУЕ, а также размещал рекламу об изготовлении и продаже предметов с его.

Читайте на РБК Pro
Майкл Делл: «Буду беспокоиться о делах компании и после смерти» Работа мечты: кому из сотрудников на удаленке действительно хорошо Антикризисный маркетинг: как отработать кризис в плюс Инструменты Lean-менеджмента: доски визуализации и стендап-собрания

Зуев и Николай Бабарика произвели и реализовали в интересах экстремистского сообщества продукцию с символикой движения на сумму не менее 80 тыс. руб. и 30 тыс. руб. соответственно, отмечает ведомство.

Верховный суд признал экстремистским и запретил движение АУЕ
Общество
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

17 августа Верховный суд России признал экстремистским движение АУЕ (расшифровывается либо как «арестантский уклад един», либо как «Арестантское уголовное единство»). Тем же решением деятельность движения была запрещена.

Генпрокуратура заявила, что АУЕ является структурированной и управляемой организацией — молодежным движением экстремистской направленности, и его деятельность, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству.

В ведомстве сообщили, что в участниками движения совершались различные правонарушения, устраивались массовые беспорядки. При этом в деятельность АУЕ активно вовлекались подростки и молодежь.

Теги: борьба с экстремизмом, Генпрокуратура России, Екатеринбург
Материалы по теме
В МВД назвали АУЕ потенциальной «боевой единицей» массовых беспорядков
Общество
В Тюмени уволили следователя после участия в банкете с выкриками «АУЕ»
Общество
ФАС возбудила дело против Тинькофф Банка из-за рекламы в стиле АУЕ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter