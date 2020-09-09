В России вынесли первый после запрета АУЕ приговор за создание его ячейки

Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес первый в России приговор за организацию ячейки движения АУЕ, признанного в России экстремистским и запрещенного Верховным судом. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Супругов Николая и Наталью Бабарика, а также Артема Зуева признали виновными в организации экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремистской деятельности и возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Николая Бабарика приговорили к семи годам колонии общего режима. Зуева — к трем годам и девяти месяцам колонии. Жена Бабарика получила четыре года лишения свободы условно.

Суд установил, что Николай Бабарика в ноябре 2011 года, являясь последователем движения АУЕ, вместе с неустановленным лицом создали одноименное экстремистское сообщество, в состав которого вошли его супруга и Зуев.

«В период с ноября 2011 года по май 2018 года Николай Бабарика опубликовал в сообществе АУЕ в сети «Интернет» около 30 тысяч материалов, в том числе содержащие призывы к осуществлению экстремисткой деятельности», — сообщает Генпрокуратура.