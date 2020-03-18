Конкурс «Евровидение» отменили из-за коронавируса

Организаторы конкурса «Евровидение», который должен был пройти в Роттердаме в мае, объявили о его отмене из-за ограничений, которые ввели власти Нидерландов и других стран Европы в связи с коронавирусом

Фото: Pavlo Bagmut / Global Look Press

Европейский вещательный союз (EBU) объявил об отмене 65-го конкурса эстрадной песни «Евровидение» в 2020 году, который должен был пройти в Роттердаме. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте конкурса.

«С глубоким сожалением мы вынуждены объявить об отмене конкурса песни «Евровидение-2020» в Роттердаме. За последние несколько недель мы изучили множество альтернативных вариантов, чтобы позволить песенному конкурсу «Евровидение» продолжиться. Однако неопределенность, вызванная распространением COVID-19 по всей Европе, а также ограничения, введенные правительствами участвующих вещательных компаний и голландскими властями, означают, что Европейский вещательный союз (EBU) принял трудное решение не проводить прямую трансляцию мероприятия, как планировалось», — говорится в сообщении.

Организаторы заверили, что переговоры о проведении «Евровидения» в 2021 году продолжатся.

На вопрос, почему конкурс отменен, а не отложен, организаторы ответили, что «нынешняя ситуация в Европе, скорее всего, останется неопределенной в ближайшие месяцы, и на данном этапе мы не можем гарантировать, что сможем организовать мероприятие такого масштаба с таким количеством заинтересованных сторон позже в этом году».

Причем в EBU отметили, что при имеющихся в Нидерландах и других странах Европы ограничениях конкурс невозможно провести даже без зрителей.