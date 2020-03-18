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Пандемия коронавируса ,  
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Конкурс «Евровидение» отменили из-за коронавируса

Организаторы конкурса «Евровидение», который должен был пройти в Роттердаме в мае, объявили о его отмене из-за ограничений, которые ввели власти Нидерландов и других стран Европы в связи с коронавирусом
Фото: Pavlo Bagmut / Global Look Press

Европейский вещательный союз (EBU) объявил об отмене 65-го конкурса эстрадной песни «Евровидение» в 2020 году, который должен был пройти в Роттердаме. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте конкурса.

«С глубоким сожалением мы вынуждены объявить об отмене конкурса песни «Евровидение-2020» в Роттердаме. За последние несколько недель мы изучили множество альтернативных вариантов, чтобы позволить песенному конкурсу «Евровидение» продолжиться. Однако неопределенность, вызванная распространением COVID-19 по всей Европе, а также ограничения, введенные правительствами участвующих вещательных компаний и голландскими властями, означают, что Европейский вещательный союз (EBU) принял трудное решение не проводить прямую трансляцию мероприятия, как планировалось», — говорится в сообщении.

Организаторы заверили, что переговоры о проведении «Евровидения» в 2021 году продолжатся.

На вопрос, почему конкурс отменен, а не отложен, организаторы ответили, что «нынешняя ситуация в Европе, скорее всего, останется неопределенной в ближайшие месяцы, и на данном этапе мы не можем гарантировать, что сможем организовать мероприятие такого масштаба с таким количеством заинтересованных сторон позже в этом году».

Причем в EBU отметили, что при имеющихся в Нидерландах и других странах Европы ограничениях конкурс невозможно провести даже без зрителей.

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Вопрос с билетами пока остался нерешенным, организаторы пообещали дать информацию «как можно скорее». Вариантов два: или покупателям вернут деньги за билеты, или они останутся действительными до следующего года.

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст выразил сожаление об отмене конкурса, говорится в сообщении телеканала, поступившем в РБК. Клип на песню Uno, с которой российская поп-панк-рейв группа Littlle Big должна была представить Россию на «Евровидении-2020» в Нидерландах, набрал наибольшее количество просмотров среди клипов участников. По состоянию на 18 марта клип, который был выложен 12 марта, уже посмотрели более 33 млн человек.

Ранее 18 марта израильская корпорация телерадиовещания (KAN) со ссылкой на неназванные источники сообщила, что конкурс будет отменен. В начале марта сообщалось, что нидерландская телерадиовещательная организация (Nederlandse Publieke Omroep, NPO), выступающая одним из организаторов 65-го конкурса «Евровидение», рассматривает возможность смены его формата из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Однако, по данным KAN, вариант проведения без зрителей оказался невозможным из-за жестких требований Министерства здравоохранения Нидерландов.

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17 марта лидеры стран Евросоюза договорились на 30 дней ограничить въезд для граждан государств, которые не входят в ЕС, из-за распространения коронавируса. В тот же день два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Черногории, которая оставалась единственной страной Европы, свободной от этой инфекции.

Авторы: Владислав Гордеев, Елизавета Ефимович
Теги: «Евровидение», коронавирус, отмена
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