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Коронавирус выявили во всех странах Европы

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

В Черногории зафиксировали два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается в Twitter правительства страны.

Таким образом, вирус выявили во всех странах Европы.

 В Twitter правительства Черногории уточнили, что коронавирус подтвердили у двух женщин 1948 и 1973 года рождения. Обе побывали в местах, где зафиксировали вспышки вируса. Еще 15 марта вице-премьер Милутин Симович утверждал, что Черногория — единственная страна, где на тот момент не зафиксировали заболевание. Тогда же там там распорядились временно ограничить въезд иностранцев.

Страны Евросоюза закрывают границы из-за вируса. Фоторепортаж
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