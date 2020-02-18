Суд в Вене разрешил выдать России экс-чиновника Минкультуры

Бывший глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо был задержан в столице Австрии по запросу испанской полиции в рамках расследования дела об отмывании денег при покупке недвижимости в ноябре 2019 года. После задержания Мазо был выпущен под залог в €25 тыс., одновременно с этим суд запретил ему покидать территорию Австрии.

В России Мазо и бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову вменяется в вину хищение около 450 млн руб., выделенных на постройку фондохранилища для Эрмитажа. Пирумова задержали в мае 2018 года. Его, а также фактического руководителя группы компаний «Роспан» Никиту Колесникова и Мазо обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах. Пирумов и Колесников были арестованы, Мазо объявлен в розыск и заочно арестован Басманным судом.

В середине ноября стало известно, что Мазо попросил в Австрии политического убежища. Тогда же он назвал «целью возбуждения уголовного дела» против него попытку не допустить переназначения министра культуры Владимира Мединского при формировании нового правительства в мае 2018 года.

В середине октября 2019 года Земельный суд Вены по уголовным делам согласился экстрадировать Мазо в Россию. В январе 2020 года Мединский лишился поста министра культуры после отставки правительства Дмитрия Медведева и был назначен помощником президента России.