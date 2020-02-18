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Суд в Вене разрешил выдать России экс-чиновника Минкультуры

Высший земельный суд австрийской столицы отклонил апелляцию бывшего чиновника Минкультуры Бориса Мазо. Таким образом, решение о его экстрадиции в Россию вступило в силу
Борис Мазо (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Высший земельный суд Вены подтвердил решение суда нижестоящей инстанции об экстрадиции в Россию бывшего чиновника Минкультуры Бориса Мазо, отклонив жалобу подсудимого, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента в Вене.

Отказ в удовлетворении жалобы апелляционной инстанцией означает, что решение об удовлетворении российского запроса на экстрадицию Мазо вступило в силу, утверждает «РИА Новости».

Адвокат Мазо Владислав Мусияка подтвердил РБК, что Высший земельный суд Вены отказал в удовлетворении жалобы его подзащитного на решение об экстрадиции. По словам юриста, и это решение будет обжаловано.

«Жалоба на это решение готовится, мы будем подавать ее в Верховный суд Австрии. Так что это не последняя инстанция», — заявил Мусияка.

В Австрии задержали бывшего чиновника Минкультуры
Общество

Бывший глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо был задержан в столице Австрии по запросу испанской полиции в рамках расследования дела об отмывании денег при покупке недвижимости в ноябре 2019 года. После задержания Мазо был выпущен под залог в €25 тыс., одновременно с этим суд запретил ему покидать территорию Австрии.

В России Мазо и бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову вменяется в вину хищение около 450 млн руб., выделенных на постройку фондохранилища для Эрмитажа. Пирумова задержали в мае 2018 года. Его, а также фактического руководителя группы компаний «Роспан» Никиту Колесникова и Мазо обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах. Пирумов и Колесников были арестованы, Мазо объявлен в розыск и заочно арестован Басманным судом.

В середине ноября стало известно, что Мазо попросил в Австрии политического убежища. Тогда же он назвал «целью возбуждения уголовного дела» против него попытку не допустить переназначения министра культуры Владимира Мединского при формировании нового правительства в мае 2018 года.

В середине октября 2019 года Земельный суд Вены по уголовным делам согласился экстрадировать Мазо в Россию. В январе 2020 года Мединский лишился поста министра культуры после отставки правительства Дмитрия Медведева и был назначен помощником президента России.

Авторы: Евгений Калюков, Роман Кирьянов
Теги: Австрия, Вена, Минкультуры, криминал
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Суд в Вене согласился выдать России экс-чиновника Минкультуры Бориса Мазо
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Обвиняемый в хищениях экс-чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии
Общество
В Австрии задержали бывшего чиновника Минкультуры
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