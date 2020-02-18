Суд в Вене разрешил выдать России экс-чиновника Минкультуры
Высший земельный суд Вены подтвердил решение суда нижестоящей инстанции об экстрадиции в Россию бывшего чиновника Минкультуры Бориса Мазо, отклонив жалобу подсудимого, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента в Вене.
Отказ в удовлетворении жалобы апелляционной инстанцией означает, что решение об удовлетворении российского запроса на экстрадицию Мазо вступило в силу, утверждает «РИА Новости».
Адвокат Мазо Владислав Мусияка подтвердил РБК, что Высший земельный суд Вены отказал в удовлетворении жалобы его подзащитного на решение об экстрадиции. По словам юриста, и это решение будет обжаловано.
«Жалоба на это решение готовится, мы будем подавать ее в Верховный суд Австрии. Так что это не последняя инстанция», — заявил Мусияка.