Обвиняемый в хищениях экс-чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии

Заочно арестованный в России по обвинению в хищении на строительстве объектов Эрмитажа Борис Мазо попросил убежища в Австрии. Его подозревают в отмывании денег, но сам Мазо связывает дело с попыткой сместить министра культуры

Борис Мазо (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Политическое убежище и новое правительство

Фигурант дела о хищении ₽450 млн при строительстве фондохранилища Эрмитажа, бывший глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борис Мазо подал документы на предоставление политического убежища в Австрии. Об этом он заявил РБК (письмо Мазо с ответами на вопросы передал его адвокат).

«Я подал документы на политическое убежище, потому что считаю, что преследование в России происходит по политическим мотивам», — заявил РБК Мазо. Австрийские власти пока «не спешат» рассматривать его документы. «Есть такая пословица speed kills — скорость убивает», — отметил Мазо.

Мазо утверждает, что «целью возбуждения уголовного дела» против него была попытка не допустить переназначения министра культуры Владимира Мединского при формировании нового правительства в мае 2018 года. Он обращает внимание, что заявление в СК от заместителя директора Эрмитажа было подано 15 мая, на следующий день было возбуждено уголовное дело, а 17 мая задержан бывший заместитель Мединского Григорий Пирумов. 18 мая был объявлен состав нового правительства.

Бывший чиновник утверждает, что трижды обращался в Генпрокуратуру с просьбой об отстранении следователя и проведении проверки его действий на предмет превышения служебных полномочий.

«После полутора лет тюрьмы я уехал лечиться в феврале 2018 года, так как сильно подорвал здоровье и у меня диагностировали онкологию. Дело было возбуждено спустя почти три месяца. Я никуда и ни от кого не сбегал и выехал из страны на законных основаниях», — подчеркнул Мазо.

Выдачи Мазо добиваются правоохранительные органы Испании и России. 7 ноября он был задержан в Вене по запросу полиции Испании. «К Борису пришли двое полицейских и сопроводили его в управление, — рассказывает адвокат экс-чиновника Минкультуры Владислав Мусияка. — На допросе он узнал, что от испанской стороны поступила информация, что его дом в Марбелье был им куплен в 2017 году».

«Дом был приобретен в 2015 году, за полгода до выделения средств на реставрацию Эрмитажа. Мазо купил его на заемные средства, рынок недвижимости в Испании сильно вырос, и Мазо вложил деньги, понимая выгоду от сдачи в аренду или от продажи», — говорит Мусияка, отмечая, что в 2017 году Мазо находился в СИЗО и не мог купить недвижимость.

По данным «Коммерсанта», Земельный суд Вены отказался выдавать бывшего чиновника Испании из-за недостаточных доказательств его причастности к преступлениям. По словам Мусияки, после того, как в Вену пришли документы о покупке дома, договор займа и постановления из уголовного дела, австрийский суд отпустил Мазо под залог в размере €25 тыс.

Запрос Генпрокуратуры России Австрия еще не рассматривала.

Бывший глава департамента Минкультуры на вопрос, чем он занимается в Австрии, ответил, что все его дела связаны с возбужденным против него уголовным делом. «Больше особо ничем не занят», — пишет он.

РБК направил запрос в МВД Австрии.

Операция «Хаммер»

7 ноября полиция Испании сообщила о совместной с властями Австрии операции «Хаммер», в рамках которой в Вене был задержан Мазо, а в испанской Марбелье прошли обыски у его сына Алексея и бывшей жены Лилии.

Власти Испании вменили Мазо налоговое мошенничество и отмывание денег при покупке недвижимости в Марбелье за €4 млн. По версии полиции, это были деньги, полученные от коррупционных преступлений в России. На четыре дома Мазо в Марбелье и Эстепоне, а также виллу в Марбелье, автомобиль стоимостью около €100 тыс., около €160 тыс. на банковских счетах и на ювелирные украшения был наложен обеспечительный арест.

Адвокат экс-чиновника Минкультуры рассказал РБК, что о приходе полиции Мазо узнал от своей бывшей жены, которая вместе с сыном проживает в Испании. «Они приехали со специальным оборудованием, начали просматривать стены с металлоискателем и обнаружили три сейфа, — говорит Владислав Мусияка. — Один показала хозяйка, два сейфа, которые остались от предыдущих владельцев, были найдены в стенах дома». По утверждению адвоката, вскрытые сейфы были пустыми.

«Нашли только документы на машину, изъяли машину и деньги, которые я сыну давал, когда он уезжал в Испанию», — утверждает Мазо.

Как ранее писал РБК, российские спецслужбы в 2016 году получили от финансовых разведок Австрии и Испании данные о счетах и недвижимости Мазо общей стоимостью €14 млн. «В сообщении указывалось, что правоохранительными органами Австрии начато расследование на основании сообщения о подозрительной операции из австрийского банка в отношении фигуранта и связанных с ним лиц — компаний Caster Group Ltd и Starbridge Access Ltd, остатки на банковских счетах указанных организаций составляли свыше €10 млн», — говорил источник РБК.

Обе компании, по данным базы офшорных утечек Международного консорциума журналистов-расследователей, зарегистрированы на Британских Виргинских Островах, их акционерами являются Лилия и Алексей Мазо (так зовут бывшую жену и сына Мазо).

Эрмитаж и второе дело реставраторов

В России Мазо и бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову вменяется хищение около 450 млн руб., выделенных на постройку фондохранилища для Государственного Эрмитажа. Пирумова задержали в мае 2018 года. Его, а также фактического руководителя группы компаний «Роспан» Никиту Колесникова и Мазо обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах. Пирумов и Колесников были арестованы, Мазо объявлен в розыск и заочно арестован Басманным судом.

По данным следствия, фигуранты похитили не менее 450 млн руб. Они организовали заключение госконтракта без реального намерения его исполнить, большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации, сообщал Следственный комитет. Пирумову было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, вину он не признает.

По словам адвоката Мазо, фигурантам дела вменяют хищение всех денег, выделенных на строительные и реставрационные работы, при этом 250 млн руб. было израсходовано при строительстве. «Банк «Нефтяной альянс» и Первый чешско-русский банк, где хранились средства, выделенные на проект, были лишены лицензии. Все деньги растворились в этих банках», — утверждает адвокат.

Эрмитаж заявил к обвиняемым гражданский иск, оценив сумму ущерба от их действий в 856 млн руб.

Ранее Мазо, Пирумов и Колесников были осуждены по делу реставраторов о хищении 164 млн руб., выделенных Минкультуры на восстановление объектов культурного наследия, в том числе Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в Москве. Все фигуранты этого дела, включая Мазо, признали вину, получили мягкие сроки в пределах уже отбытого в СИЗО и вышли на свободу в день приговора.

Во время судебного процесса по делу реставраторов Мазо говорил, что «был вполне обеспеченным человеком еще до того, как стал чиновником». Он утверждает, что хотел «побыть во власти», получить госнаграды и «сделать что-то действительно важное для страны». «Я же всегда был романтической личностью; будучи комсомольцем, свято верил в идеалы коммунизма», — говорил Мазо, однако, получив «описанные в обвинении предложения», он «не устоял».