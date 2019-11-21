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Суд в Вене согласился выдать России экс-чиновника Минкультуры Бориса Мазо
Бывший чиновник Минкультуры уже обжаловал решение суда о своей выдаче России, где его обвиняют в хищении. С запросом об экстрадиции к Австрии также обращалась Испания — по запросу этой страны Мазо задержали в Вене
Борис Мазо (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Земельный суд Вены по уголовным делам согласился экстрадировать в Россию бывшего чиновника Минкультуры Бориса Мазо, передают «Интерфакс» и ТАСС. В России он обвиняется в хищении и последующей легализации бюджетных средств.

«Данное решение было принято 15 октября 2019 года, в настоящее время оно обжаловано. Рассмотрение жалобы на экстрадицию Мазо в РФ назначено на 7 января 2020 года», — сообщили «Интерфаксу» в суде.

Представитель венского суда пообещала, что власти России уведомят об окончательном решении через австрийский Минюст. Она отметила, что суд также рассматривает запрос об экстрадиции Мазо в Испанию, но решения по данному вопросу еще нет.

Общество
Обвиняемый в хищениях экс-чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии

Мазо — фигурант двух расследований о хищениях в Минкультуры. По «делу реставраторов» о хищении свыше 100 млн руб. экс-чиновник избежал длительного срока, а когда стал фигурантом второго дела — о хищении 450 млн руб., — его уже не было в России.

В июле 2018 года испанские спецслужбы заподозрили россиянина в отмывании денег при покупке недвижимости в Марбелье за €4 млн. В полиции Испании заявляли, что речь идет о средствах, предположительно полученных от налоговых и коррупционных преступлений в России.

Общество
Обвиняемый в хищениях экс-чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии

7 ноября Мазо задержали в Австрии по запросу Испании, суд Вены отпустил его из-под стражи под залог €25 тыс., запретив покидать страну. Спустя неделю бывший чиновник Минкультуры сообщил РБК, что попросил предоставить ему политическое убежище в Австрии. Целью уголовного дела в отношении себя Мазо назвал попытку не допустить переназначения Владимира Мединского на пост министра культуры при формировании правительства в мае 2018 года. По словам экс-чиновника, недвижимость в Испании была приобретена за полгода до выделения средств на реставрацию Эрмитажа, в хищении которых его обвиняют.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Минкультуры, Вена, экстрадиция
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