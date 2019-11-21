Суд в Вене согласился выдать России экс-чиновника Минкультуры Бориса Мазо

Бывший чиновник Минкультуры уже обжаловал решение суда о своей выдаче России, где его обвиняют в хищении. С запросом об экстрадиции к Австрии также обращалась Испания — по запросу этой страны Мазо задержали в Вене

Борис Мазо (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Земельный суд Вены по уголовным делам согласился экстрадировать в Россию бывшего чиновника Минкультуры Бориса Мазо, передают «Интерфакс» и ТАСС. В России он обвиняется в хищении и последующей легализации бюджетных средств.

«Данное решение было принято 15 октября 2019 года, в настоящее время оно обжаловано. Рассмотрение жалобы на экстрадицию Мазо в РФ назначено на 7 января 2020 года», — сообщили «Интерфаксу» в суде.

Представитель венского суда пообещала, что власти России уведомят об окончательном решении через австрийский Минюст. Она отметила, что суд также рассматривает запрос об экстрадиции Мазо в Испанию, но решения по данному вопросу еще нет.