Суд в Вене согласился выдать России экс-чиновника Минкультуры Бориса Мазо

Земельный суд Вены по уголовным делам согласился экстрадировать в Россию бывшего чиновника Минкультуры Бориса Мазо, передают «Интерфакс» и ТАСС. В России он обвиняется в хищении и последующей легализации бюджетных средств.
«Данное решение было принято 15 октября 2019 года, в настоящее время оно обжаловано. Рассмотрение жалобы на экстрадицию Мазо в РФ назначено на 7 января 2020 года», — сообщили «Интерфаксу» в суде.
Представитель венского суда пообещала, что власти России уведомят об окончательном решении через австрийский Минюст. Она отметила, что суд также рассматривает запрос об экстрадиции Мазо в Испанию, но решения по данному вопросу еще нет.