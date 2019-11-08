Задержанного в Австрии экс-чиновника Минкультуры выпустили под залог

Экс-высокопоставленного чиновника Минкультуры отпустили под залог в €25 тыс., суд запретил ему покидать территорию Австрии. В то же время Высший суд Андалусии отпустил его экс-супругу и сына под подписку о невыезде из Испании

Борис Мазо (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Суд Вены отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры об аресте бывшего главы департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Бориса Мазо и выпустил экс-чиновника под залог в €25 тыс., сообщает ТАСС.

«Указанное лицо было освобождено под залог в размере €25 тыс., ему запрещено покидать Австрию, он должен оставаться по официальному адресу регистрации в Вене и быть доступным для суда», — заявил представитель суда.

Накануне, 7 ноября, полиция Испании сообщила о задержании в австрийской Вене бывшего высокопоставленного чиновника Министерства культуры России. Также в Испании были задержаны его бывшая жена и сын, проживающие в курортном регионе Коста-дель-Соль. Источник ТАСС сообщил, что задержанным оказался экс-глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо. Эту информацию подтвердил РБК источник, знакомый с ходом расследования.

В пятницу, 8 ноября, экс-супруга и сын бывшего чиновника отказались отвечать на вопросы судьи и были отпущены под подписку о невыезде из Испании. Об этом «РИА Новости» сообщили в Высшем суде Андалусии.