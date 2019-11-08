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Задержанного в Австрии экс-чиновника Минкультуры выпустили под залог
Экс-высокопоставленного чиновника Минкультуры отпустили под залог в €25 тыс., суд запретил ему покидать территорию Австрии. В то же время Высший суд Андалусии отпустил его экс-супругу и сына под подписку о невыезде из Испании
Борис Мазо (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Суд Вены отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры об аресте бывшего главы департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Бориса Мазо и выпустил экс-чиновника под залог в €25 тыс., сообщает ТАСС.

«Указанное лицо было освобождено под залог в размере €25 тыс., ему запрещено покидать Австрию, он должен оставаться по официальному адресу регистрации в Вене и быть доступным для суда», — заявил представитель суда.

Накануне, 7 ноября, полиция Испании сообщила о задержании в австрийской Вене бывшего высокопоставленного чиновника Министерства культуры России. Также в Испании были задержаны его бывшая жена и сын, проживающие в курортном регионе Коста-дель-Соль. Источник ТАСС сообщил, что задержанным оказался экс-глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо. Эту информацию подтвердил РБК источник, знакомый с ходом расследования.

Общество
В Австрии задержали бывшего чиновника Минкультуры

В пятницу, 8 ноября, экс-супруга и сын бывшего чиновника отказались отвечать на вопросы судьи и были отпущены под подписку о невыезде из Испании. Об этом «РИА Новости» сообщили в Высшем суде Андалусии.

Борис Мазо — фигурант двух громких расследований в России о масштабных хищениях в Минкультуры. По так называемому делу реставраторов о хищении более 100 млн руб. он избежал длительного срока и был отпущен на свободу. Когда он стал фигурантом второго дела о хищении уже 450 млн руб. в России Мазо уже не было.

Испанские спецслужбы начали расследование крупного налогового мошенничества, совершенного россиянином, который проживает в Коста-дель-Соль вместе с супругой и сыном, в июле 2018 года. Их заподозрили в отмывании денег при покупке роскошной недвижимости в Марбелье за €4 млн. «Это были деньги, предположительно полученные от налоговых и коррупционных преступлений в России», — говорилось в сообщении испанской полиции.

Авторы: Евгений Калюков, Михаил Юшков
Теги: Австрия, Минкультуры
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Прокуратура Вены попросила арестовать экс-чиновника Минкультуры России
Общество
В Австрии задержали бывшего чиновника Минкультуры
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