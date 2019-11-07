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В Австрии задержали бывшего чиновника Минкультуры
О задержании экс-чиновника по запросу российских властей сообщила полиция Испании. Кроме того, в Коста-дель-Соль были задержаны также его бывшая жена и сын

Полиция Испании объявила о задержании в Вене (Австрия) бывшего высокопоставленного чиновника Министерства культуры России, а также его бывшей жены и сыны, проживавших в испанском курортном регионе Коста-дель-Соль.

Имен задержанных власти Испании не раскрыли. Представитель полиции Испании сказал РБК, что не может сообщить больше, чем уже объявлено.

Источник ТАСС утверждает, что задержан был бывший глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо. Эту же информацию подтвердил РБК источник, знакомый с ходом расследования.

«Мазо допрашивают в Вене», — сообщил собеседник РБК.

Адвокат Алексей Куприянов, защищавший Мазо по «делу реставраторов», сказал РБК, что ничего не знает о задержании бывшего доверителя.

Материал дополняется

Авторы: Евгений Калюков, Маргарита Алехина
Теги: Испания, криминал
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