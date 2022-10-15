Хуснуллин заявил о завершении работ по усилению пролетов левой части Крымского моста

Хуснуллин заявил о завершении работ по усилению пролетов Крымского моста

Строители выполнили работы по усилению пролетных строений левой части моста, после чего провели испытания и получили заключение экспертизы, рассказал вице-премьер

Фото: EPA / ТАСС

Строители закончили работы по усилению пролетов левой части Крымского моста. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в телеграм-канале.

«Спустя всего неделю после ЧП закончили работы на левой части моста. Строители выполнили работы по усилению пролетных строений этой полосы, после чего провели испытания и получили заключение экспертизы», — рассказал он.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября. В результате взрыва грузовика загорелись цистерны следовавшего по мосту состава, обрушились два пролета автомобильной части моста, погибли четыре человека.

СК завел уголовное дело о теракте. Организатором взрыва ФСБ назвала Главное управление разведки Минобороны Украины и его главу Кирилла Буданова. В рамках дела задержали восемь человек — граждан России, Украины и Армении, пятерых фигурантов арестовали.

Позднее по мосту запустили железнодорожное сообщение, а также разрешили проезд легковых автомобилей. Хуснуллин сообщил, что движение грузового транспорта по Крымскому мосту могут возобновить к вечеру 15 октября.

Во Всероссийском союзе страховщиков оценили стоимость ущерба из-за взрыва на мосту в 500 млн руб. Необходимо заменить два пролета железнодорожной части моста.

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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил восстановить пострадавший в результате взрыва Крымский мост до 1 июля. Исполнителем работ по восстановлению разрушенных элементов является компания «Нижнеангарсктрансстрой».