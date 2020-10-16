В Кремле назвали печальной динамику распространения COVID-19

Дмитрий Песков сказал, что эпидемия распространяется очень быстро, но заверил, что Кремль контролирует ситуацию

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле обеспокоены статистикой по распространению коронавирусной инфекции, сообщает агентство ТАСС. «Мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно», — сказал он.

Песков заверил, что «ситуация находится под контролем, несмотря на такую печальную динамику».

Пресс-секретарь президента отметил, что именно в связи с распространением коронавируса в стране принимаются «весьма энергичные меры», чтобы сподвигнуть всех россиян на соблюдение строгих мер предосторожности, «которые достаточно длительное время мы не соблюдали».

8 октября Песков называл статистику по коронавирусу «поводом для серьезной обеспокоенности и внутренней мобилизации каждого из россиян». «Если каждый из нас для себя не сделает выводы, то тогда цифры будут расти еще быстрее, и тогда как раз руководителям регионов на местах придется думать о том, как эту динамику выправлять», — заявил пресс-секретарь президента неделю назад.