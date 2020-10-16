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Пандемия коронавируса ,  
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В Кремле назвали печальной динамику распространения COVID-19

Дмитрий Песков сказал, что эпидемия распространяется очень быстро, но заверил, что Кремль контролирует ситуацию
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле обеспокоены статистикой по распространению коронавирусной инфекции, сообщает агентство ТАСС. «Мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно», — сказал он.

Песков заверил, что «ситуация находится под контролем, несмотря на такую печальную динамику».

Пресс-секретарь президента отметил, что именно в связи с распространением коронавируса в стране принимаются «весьма энергичные меры», чтобы сподвигнуть всех россиян на соблюдение строгих мер предосторожности, «которые достаточно длительное время мы не соблюдали».

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8 октября Песков называл статистику по коронавирусу «поводом для серьезной обеспокоенности и внутренней мобилизации каждого из россиян». «Если каждый из нас для себя не сделает выводы, то тогда цифры будут расти еще быстрее, и тогда как раз руководителям регионов на местах придется думать о том, как эту динамику выправлять», — заявил пресс-секретарь президента неделю назад.

Тогда же он заверил, что рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в регионах России не является поводом для лишения губернаторов особых полномочий в период эпидемии, так как они лучше понимают ситуацию с распространением COVID-19 на местах.

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По данным федерального оперативного штаба, за последние сутки в России были зафиксированы 15 150 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Четвертый день подряд число летальных случаев по стране превысило 200.

Больше всего заболевших за сутки выявили в Москве (5049), Санкт-Петербурге (647) и Подмосковье (448). Более 200 человек инфицированы были в Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Воронежской областях, а также в Красноярском крае.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Артем Филипенок
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