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В Москве ввели обязательные электронные билеты для учреждений культуры

Переход только на электронные билеты в мэрии назвали временным. Приобретать электронные билеты власти предлагают на сайте мэрии Москвы, где с 19 октября начнет работу соответствующий сервис
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Посещать культурные учреждения Москвы с 19 октября можно будет только при наличии электронного билета, соответствующий указ подписал руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, сообщает сайт мэра Москвы.

«Переход на электронную платформу продиктован необходимостью повысить качество всех санитарно-эпидемиологических норм, действующих в городе в связи с пандемией COVID-19. Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, при продаже электронных билетов будет действовать ограничение по заполняемости залов на 50% и так называемая динамическая рассадка», — говорится в сообщении.

Нововведение пока относится только к учреждениям культуры, подведомственным московским властям, но к нему могут присоединиться любые другие организации.

С 19 октября на сайте mos.ru заработает электронная платформа для продажи билетов, к ней присоединились уже около 150 площадок.

«Новый сервис также поможет работе небольших культурных площадок, находящихся в ведении департамента культуры города Москвы. К системе могут присоединиться любые другие организации культуры и искусства», — отметили в мэрии.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Министерство культуры России 9 октября опровергло сообщения об ограничении продажи билетов в театр зрителям старше 65 лет. «Это не соответствует действительности. Такого совещания не было, и никаких решений, связанных с продажей билетов, и соответствующих указаний учреждениям культуры от нас не поступало. Министерство культуры ранее внесло изменения в существующие приказы, опубликованные у себя на сайте, в соответствии с рекомендациями мэра Москвы Сергея Собянина», — ответили РБК в пресс-службе Минкультуры.

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Однако власти сообщили, что сотрудники полиции и инспекторы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) провели рейды по театрам с целью выяснить, есть ли на спектаклях люди старше 65 лет. Они никого не задерживали и не штрафовали, а проводили «профилактические беседы». Как сообщил главный инспектор ОАТИ Ян Поповский, пожилым людям рассказывали об указе мэра Москвы и выдавали уведомления о том, что они должны оставаться дома.

Из-за усложнения ситуации с коронавирусом власти Москвы с 28 сентября рекомендовали работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями перейти на дистанционный формат или взять отпуск, а также не выходить из дома без особой необходимости. Тогда же руководителям крупных компаний рекомендовали перевести на дистанционный режим как можно большее число сотрудников, а также обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах.

В барах и ночных клубах Москвы введут систему чек-инов из-за COVID
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В ночных развлекательных заведениях Москвы с 19 октября вводится система регистрации посетителей по номеру телефона с помощью отправки СМС-сообщения или сканирования QR-кода. Если у одного из посетителей позже найдут коронавирус, другим придет уведомление, объяснили власти.

«С 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлека­тельные заведения, открытые с 0:00 до 6:00, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377», — говорится в сообщении, опубликованном в блоге Сергея Собянина.

Автор
Владислав Гордеев
мэр Москвы электронные билеты Департамент культуры Москвы
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