В Москве ввели обязательные электронные билеты для учреждений культуры

Переход только на электронные билеты в мэрии назвали временным. Приобретать электронные билеты власти предлагают на сайте мэрии Москвы, где с 19 октября начнет работу соответствующий сервис

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Посещать культурные учреждения Москвы с 19 октября можно будет только при наличии электронного билета, соответствующий указ подписал руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, сообщает сайт мэра Москвы.

«Переход на электронную платформу продиктован необходимостью повысить качество всех санитарно-эпидемиологических норм, действующих в городе в связи с пандемией COVID-19. Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, при продаже электронных билетов будет действовать ограничение по заполняемости залов на 50% и так называемая динамическая рассадка», — говорится в сообщении.

Нововведение пока относится только к учреждениям культуры, подведомственным московским властям, но к нему могут присоединиться любые другие организации.

С 19 октября на сайте mos.ru заработает электронная платформа для продажи билетов, к ней присоединились уже около 150 площадок.

«Новый сервис также поможет работе небольших культурных площадок, находящихся в ведении департамента культуры города Москвы. К системе могут присоединиться любые другие организации культуры и искусства», — отметили в мэрии.