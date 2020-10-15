В Москве за сутки умерли 54 человека с коронавирусом
За последние 24 часа в Москве от коронавирусной инфекции умерли 54 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
В общей сложности с начала эпидемии в столице от COVID-19 умерли 5850 человек. Днем ранее столичные власти сообщали о 57 летальных исходах. Столица лидирует по количеству умерших от коронавируса. За ней идут следующие регионы:
- Санкт-Петербург (3351);
- Подмосковье (1443);
- Дагестан (705);
- Свердловская область (672);
- Нижегородская область (637).
15 октября в Москве впервые за последние пять дней выявили менее 4 тыс. новых заболевших — суточный прирост составил 3942 человека. Излечились от коронавирусной инфекции вдвое меньшее число людей — 1953.