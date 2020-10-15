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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 54 человека с коронавирусом

С начала эпидемии в столице умерли 5850 человек. 15 октября впервые за последние пять дней в Москве выявили менее 4 тыс. новых заболевших

За последние 24 часа в Москве от коронавирусной инфекции умерли 54 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

В общей сложности с начала эпидемии в столице от COVID-19 умерли 5850 человек. Днем ранее столичные власти сообщали о 57 летальных исходах. Столица лидирует по количеству умерших от коронавируса. За ней идут следующие регионы:

  • Санкт-Петербург (3351);
  • Подмосковье (1443);
  • Дагестан (705);
  • Свердловская область (672);
  • Нижегородская область (637).

Какие новые ограничения ввели в Москве из-за коронавируса
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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

15 октября в Москве впервые за последние пять дней выявили менее 4 тыс. новых заболевших — суточный прирост составил 3942 человека. Излечились от коронавирусной инфекции вдвое меньшее число людей — 1953.

Столичные власти в четверг сообщили о новых мерах по борьбе с распространением вируса. В частности, ужесточат контроль за соблюдением масочного и перчаточного режима в общественном транспорте. С 16 октября перевозчики перестанут пускать пассажиров без средств индивидуальной защиты в транспорт, даже если проезд уже оплачен. Проверки наличия масок у пассажиров станут чаще, к ним привлекут полицию.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 октября
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С 19 октября в ночных заведениях — барах, клубах, караоке — вводят обязательную регистрацию посетителей по номеру телефона. Это необходимо для отслеживания контактов, если у кого-то из клиентов развлекательного заведения впоследствии выявят коронавирус.

С понедельника посещать муниципальные учреждения культуры в Москве можно будет только по электронным билетам. Их можно будет купить на сайте mos.ru. Таким образом власти хотят контролировать предписанную 50-процентную заполняемость залов.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
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