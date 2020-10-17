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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Хакасии заболел COVID-19

Валентин Коновалов ушел на самоизоляцию, он будет работать дистанционно. По его словам, он чувствует себя нормально и постоянно поддерживает связь со своими заместителями и министрами
Валентин Коновалов
Валентин Коновалов (Фото: konovalov1917 / VK)

У главы Хакасии Валентина Коновалова подтвердили заражение коронавирусом. Об этом сообщил сам Коновалов в своем аккаунте в Instagram.

«Нахожусь на самоизоляции, чувствую себя нормально. Работать буду дистанционно, постоянно поддерживаю связь с замами и министрами, совещания планирую проводить в онлайн-режиме», — написал глава республики, пообещав информировать подписчиков о своем состоянии.

В каких регионах губернаторы переболели коронавирусом. Карта
Политика

Всего в регионе, по данным оперативного штаба, выявили 5373 случая заражения коронавирусом, 57 человек умерли.

В среду, 14 октября, инфекцию обнаружили у губернатора Костромской области Сергея Ситникова. Симптомов заболевания у главы региона не было.

За два дня до него стало известно о том, что губернатор Орловской области Андрей Клычков болен COVID-19, также заразилась вся его семья. Позже Клычков сообщил о тяжелом течении болезни, а также о том, что у него было поражение легких.

Кремль предупредил о возможных решениях федерального штаба из-за COVID-19
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

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Помимо этого, COVID-19 диагностировали у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, Саратовской области Валерия Радаева и других глав регионов.

Накануне в Кремле заявили об обеспокоенности из-за роста числа случаев заболевания. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация находится под контролем, «несмотря на такую печальную динамику».

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
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