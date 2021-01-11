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EUR ЦБ: 90,79
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Минздрав разрешил испытывать на людях препарат от COVID-19 «Спутник Лайт»
Общество, 12:22
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Зачем нужны качели в офисе
РБК и СберМаркет, 12:16
Как избежать штрафов от трудовой инспекции и быть готовым к проверкам
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В Новосибирске водители передвинули перегородившую дорогу фуру. Видео
Общество, 12:05
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В Москве полиция задержала угонщика после аварии с кроссовером Porsche
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Как побороть беспомощность и противостоять социальному давлению — подкаст
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,
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В каких регионах губернаторы переболели коронавирусом. Карта
В России растет число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом. О своих положительных тестах на COVID-19 сообщают и главы регионов
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