Губернатор Костромской области заразился коронавирусом

Сергей Ситников — 14-й глава региона, у которого подтвердили COVID-19. Из-за заболевания ему пришлось отложить церемонию вступления в должность, намеченную на 15 октября

Сергей Ситников (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

У губернатора Костромской области Сергея Ситникова выявили коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона. Он переходит на дистанционный режим работы.

Коронавирус у Ситникова подтвердили в ходе лабораторного исследования, его тест на COVID-19 дал положительный результат. «Самочувствие главы региона хорошее, признаков заболевания не имеется», — заявили там.

Из-за заболевания Ситникову пришлось перенести церемонию вступления в должность, намеченную на 15 октября. «Приношу извинения перед теми, кого приглашал на инаугурацию: ее завтра не будет», — обратился губернатор к гражданам в своем Instagram.

Ситников подтвердил, что хорошо себя чувствует, у него нет повышенной температуры. «Но людей надо беречь, поэтому мероприятие проведем в другое время», — пояснил он. Все совещания будут переведены в удаленный формат.