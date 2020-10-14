Губернатор Костромской области заразился коронавирусом
У губернатора Костромской области Сергея Ситникова выявили коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона. Он переходит на дистанционный режим работы.
Коронавирус у Ситникова подтвердили в ходе лабораторного исследования, его тест на COVID-19 дал положительный результат. «Самочувствие главы региона хорошее, признаков заболевания не имеется», — заявили там.
Из-за заболевания Ситникову пришлось перенести церемонию вступления в должность, намеченную на 15 октября. «Приношу извинения перед теми, кого приглашал на инаугурацию: ее завтра не будет», — обратился губернатор к гражданам в своем Instagram.
Ситников подтвердил, что хорошо себя чувствует, у него нет повышенной температуры. «Но людей надо беречь, поэтому мероприятие проведем в другое время», — пояснил он. Все совещания будут переведены в удаленный формат.