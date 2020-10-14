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Пандемия коронавируса ,  
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Губернатор Костромской области заразился коронавирусом

Сергей Ситников — 14-й глава региона, у которого подтвердили COVID-19. Из-за заболевания ему пришлось отложить церемонию вступления в должность, намеченную на 15 октября
Сергей Ситников
Сергей Ситников (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

У губернатора Костромской области Сергея Ситникова выявили коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона. Он переходит на дистанционный режим работы.

Коронавирус у Ситникова подтвердили в ходе лабораторного исследования, его тест на COVID-19 дал положительный результат. «Самочувствие главы региона хорошее, признаков заболевания не имеется», — заявили там.

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Из-за заболевания Ситникову пришлось перенести церемонию вступления в должность, намеченную на 15 октября. «Приношу извинения перед теми, кого приглашал на инаугурацию: ее завтра не будет», — обратился губернатор к гражданам в своем Instagram.

Ситников подтвердил, что хорошо себя чувствует, у него нет повышенной температуры. «Но людей надо беречь, поэтому мероприятие проведем в другое время», — пояснил он. Все совещания будут переведены в удаленный формат.

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Сергей Ситников возглавляет Костромскую область с 2012 года. В сентябре на выборах губернатора в единый день голосования он вновь переизбрался на эту должность.

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По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Костромской области по состоянию на 14 октября выявлено 5648 случаев заболевания, за сутки заразились 76 человек. За время пандемии вылечились 3999 человек, умерли 90.

Ситников — это 14-й глава региона в России, у которого подтвердили коронавирусную инфекцию. Ранее на этой неделе заболевание обнаружили у губернатора Ростовской области Андрея Клычкова.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Наталия Анисимова
коронавирус Костромская область Сергей Ситников губернатор
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