Тринадцатый губернатор в России заразился коронавирусом

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заразился коронавирусом, рассказал он в своем Instagram. Это 13-й глава региона в России, заболевший COVID-19.

По его словам, вместе с ним заболела вся его семья. «Пришел у меня вчера тест, и я заразился коронавирусом... несмотря на все меры безопасности, которые я предпринимал лично для себя. Очень жаль, что и вся моя семья заболела», — сообщил он в Instagram.

В подписи к обращению, в котором он рассказал о болезни, Клычков добавил, что продолжит исполнять обязанности. «Тем не менее, я не прекращаю работать. Исполнять свои обязанности пока буду дистанционно, совещания проводить в режиме видеоконференцсвязи», — написал он.

Клычков отметил, что заболеваемость в Орловской области, как и по всей России, растет, и на прошлой неделе число ежедневно выявляемых новых зараженных превысило сто.