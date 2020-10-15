Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 октября
USD ЦБ: 77,95 (+0,67) Инвестиции, 15 окт, 12:52
Курс евро на 16 октября
EUR ЦБ: 91,45 (+0,75) Инвестиции, 15 окт, 12:52
Аналитики оценили зарплатные потери россиян от карантинных мер Экономика, 00:00 Аналитики негативно оценили возможность покупки «Системой» Тинькофф Банка Технологии и медиа, 00:00 Заразившийся COVID-19 орловский губернатор сообщил о поражении легких Общество, 15 окт, 23:48 Люди и атомы: как работают с ядерными технологиями каждый день «РБК Стиль» и «Росатом», 15 окт, 23:45 Мурашко сообщил о заполненности коечного фонда под COVID на 90% Общество, 15 окт, 23:40 В ВОЗ назвали тревожным рост заболеваемости COVID-19 в России Общество, 15 окт, 23:25 Мурашко оценил сроки получения результатов тестов новой вакцины от COVID Общество, 15 окт, 23:16 В Москве за сутки умерли 54 человека с коронавирусом Общество, 15 окт, 23:06 По России на автомобиле: как все предусмотреть РБК и Jeep, 15 окт, 23:05 Власти заявили об отсутствии планов по самоизоляции учителей старше 65 Общество, 15 окт, 22:59 «Бизнес Авиация»: турбулентность и работа с самыми богатыми людьми РБК и Райффайзенбанк, 15 окт, 22:25 Wildberries и Ozon зафиксировали спрос на товары для киберспорта Общество, 15 окт, 22:24 Хоккеист сборной России подписал контракт с «Оттава Сенаторз» на $15 млн Спорт, 15 окт, 22:01 В Подмосковье запретили посещать клубы и караоке ночью из-за COVID-19 Общество, 15 окт, 21:51
Пандемия коронавируса ,  
0 

Заразившийся COVID-19 орловский губернатор сообщил о поражении легких

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, что у него болезнь протекает довольно тяжело, и в какой-то момент он столкнулся с поражением легких. О своем состоянии он рассказал в прямом эфире в Instagram, на проекте «Регионы о главном» Экспертного института социальных исследований.

По его словам, в первый день после того, как тест подтвердил у него заражение коронавирусом, он чувствовал себя достаточно хорошо. Ухудшение состояния началось через день. «Первый день после теста у меня было ощущение, что тебе дали больничный, ты сидишь дома и все хорошо. Потом резко температура под 39 градусов, ни спать, ни есть, ничего, поражение легких начинает происходить резко», — рассказал Клычков.

По словам Клычкова, вместе с ним заразилась и вся его семья, однако у него течение болезни оказалось самым тяжелым. «У меня в семье самое тяжелое течение болезни идет. Надеюсь, что все будет хорошо, хотя сейчас уже доля поражения легких достаточно существенная», — сказал губернатор.

В каких регионах губернаторы переболели коронавирусом. Карта
Политика

О своей болезни Клычков сообщил 12 октября. Он был 13-м губернатором в России, заразившимся коронавирусом. 14 октября к списку добавился еще один глава региона — губернатор Костромской области Сергей Ситников.

В Орловской области выявлено более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умер 141 человек. С 12 октября на въезде в регион вновь начали работать учетно-заградительные посты, на которых проверяют въезжающих на высокую температуру и симптомы болезни.

Орловская область коронавирус Андрей Клычков
Материалы по теме
Какие новые ограничения ввели в Москве из-за коронавируса
Общество
В Орловской области вступили в силу ограничения на въезд из-за COVID
Общество
Губернатор Костромской области заразился коронавирусом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter