Заразившийся COVID-19 орловский губернатор сообщил о поражении легких

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, что у него болезнь протекает довольно тяжело, и в какой-то момент он столкнулся с поражением легких. О своем состоянии он рассказал в прямом эфире в Instagram, на проекте «Регионы о главном» Экспертного института социальных исследований.

По его словам, в первый день после того, как тест подтвердил у него заражение коронавирусом, он чувствовал себя достаточно хорошо. Ухудшение состояния началось через день. «Первый день после теста у меня было ощущение, что тебе дали больничный, ты сидишь дома и все хорошо. Потом резко температура под 39 градусов, ни спать, ни есть, ничего, поражение легких начинает происходить резко», — рассказал Клычков.

По словам Клычкова, вместе с ним заразилась и вся его семья, однако у него течение болезни оказалось самым тяжелым. «У меня в семье самое тяжелое течение болезни идет. Надеюсь, что все будет хорошо, хотя сейчас уже доля поражения легких достаточно существенная», — сказал губернатор.

О своей болезни Клычков сообщил 12 октября. Он был 13-м губернатором в России, заразившимся коронавирусом. 14 октября к списку добавился еще один глава региона — губернатор Костромской области Сергей Ситников.