Генпрокуратура начала проверку «Победы» из-за поднятия цен на билеты

Генпрокуратура начала проверку «Победы» из-за поднятия цен на билеты

Ведомство оценит правомерность повышения на 40% цен на перелеты из-за рубежа в Россию. Лоукостер объявил об этом после запрета Мосгорсуда взимать с вылетающих из-за границы пассажиров €25 за регистрацию на стойках аэропортов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Генеральная прокуратура проводит проверку увеличения авиакомпанией «Победа» («дочка» «Аэрофлота») тарифов на перелеты в Россию, пишет ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Александра Куренного.

Он пояснил, что по поручению Генпрокуратуры Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку сообщений в СМИ об увеличении с 28 октября стоимости международных перелетов перевозчика.

«В ходе настоящей проверки будет дана оценка правомерности повышении стоимости авиабилетов. В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры реагирования», — отметил Куренной.

РБК направил запрос в пресс-службу «Победы».