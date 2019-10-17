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Генпрокуратура начала проверку «Победы» из-за поднятия цен на билеты
Ведомство оценит правомерность повышения на 40% цен на перелеты из-за рубежа в Россию. Лоукостер объявил об этом после запрета Мосгорсуда взимать с вылетающих из-за границы пассажиров €25 за регистрацию на стойках аэропортов
Аэрофлот AFLT ₽106,02 +1,61% Купить
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Генеральная прокуратура проводит проверку увеличения авиакомпанией «Победа» («дочка» «Аэрофлота») тарифов на перелеты в Россию, пишет ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Александра Куренного.

Он пояснил, что по поручению Генпрокуратуры Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку сообщений в СМИ об увеличении с 28 октября стоимости международных перелетов перевозчика.

«В ходе настоящей проверки будет дана оценка правомерности повышении стоимости авиабилетов. В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры реагирования», — отметил Куренной.

РБК направил запрос в пресс-службу «Победы».

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«Победа» объявила о повышении цен на 40% из-за решения суда

15 октября представитель лоукостера Елена Селиванова сообщила «Ведомостям», что с 28 октября авиакомпания поднимет на €25 (почти 1,8 тыс. руб.) цену билетов на рейсы из зарубежных аэропортов в Россию. Она напомнила, что в прошлый зимний сезон билет на международный рейс «Победы» в одну сторону стоил в среднем 4,5 тыс. руб. Таким образом, билеты подорожают в среднем на 40%.

Рост цен связан с решением Мосгорсуда, который по иску Московской межрегиональной транспортной прокуратуры запретил лоукостеру взимать с вылетающих из-за рубежа пассажиров €25 за регистрацию на стойках аэропортов, объяснила Селиванова.

После анонса «Победы» Минтранс объявил о планах совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) изучить действия авиакомпании. В поступившем в РБК заявлении ФАС говорилось, что «выжимание» дополнительных сборов из пассажиров, в том числе при регистрации на рейс, идет вразрез с «политикой прозрачности и клиентоориентированности» группы «Аэрофлот».

Авторы: Артём Губенко, Мария Кокорева
Теги: Генпрокуратура, «Победа», цены
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