Генпрокуратура начала проверку «Победы» из-за поднятия цен на билеты

Генеральная прокуратура проводит проверку увеличения авиакомпанией «Победа» («дочка» «Аэрофлота») тарифов на перелеты в Россию, пишет ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Александра Куренного.
Он пояснил, что по поручению Генпрокуратуры Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку сообщений в СМИ об увеличении с 28 октября стоимости международных перелетов перевозчика.
«В ходе настоящей проверки будет дана оценка правомерности повышении стоимости авиабилетов. В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры реагирования», — отметил Куренной.
РБК направил запрос в пресс-службу «Победы».