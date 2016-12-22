«Победа» предложила ввести платную регистрацию в российских аэропортах

Глава «Победы» Андрей Калмыков предложил ввести плату за регистрацию в российских аэропортах — около тысячи рублей на человека. Это позволило бы компенсировать рост цен на топливо и даже снизить стоимость билетов, утверждает он

Андрей Калмыков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Лоукостер «Победа» обратился в Минтранс с предложением исключить из федеральных авиационных правил (ФАП) обязанность перевозчика включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту. Об этом в интервью РБК рассказал глава «Победы» Андрей Калмыков.

В ФАП закреплено, что в аэропорту перевозчик или обслуживающая организация должна обеспечивать регистрацию пассажиров и оформление багажа к перевозке. Дополнительная плата за это не взимается.

«Сейчас даже если клиент регистрируется онлайн, мы все равно платим аэропорту за эту услугу, которая фактически не используется. И эти расходы, конечно, закладываются в цену билета. Но нам давно пора переосмыслить подход к технологии регистрации и дать возможность пассажирам самим решать, за что платить и на чем экономить», — добавил топ-менеджер.

Полную версию интервью читайте на сайте ​и в газете РБК 4 декабря.​



По словам Калмыкова, экономия на регистрации составит около 200 руб. на человека, и авиакомпания готова «отдать эти деньги пассажирам» или не повышать на эту сумму тариф при росте расходов. «Мы уверены, что 90% людей будут регистрироваться онлайн и смогут сэкономить. Мы сразу же вычтем этот сбор из цены билета, как только получим разрешение», — добавил он. Стоимость регистрации в российских аэропортах, по словам главы «Победы», может в среднем составить около 1 тыс. руб.

«Аэропорт сэкономит на сотрудниках и стойках регистрации, снизит тарифы для нас, в свою очередь, подешевеют билеты — пассажиропоток от этого только возрастет. Это настолько очевидная вещь, но почему-то мы пока не нашли поддержку у Минтранса», — заключил Калмыков.

Представитель Минтранса подтвердил, что обращение «Победы» поступило в ведомство, отказавшись от дальнейших комментариев.

В начале августа «Победа» объявила, что с 28 октября вводит платную регистрацию в зарубежных аэропортах. Перевозчик называл этот шаг вынужденным, чтобы не повышать цены на билеты. Онлайн-регистрация на сайте бесплатна, система выбирает место автоматически. Если регистрироваться в зарубежном аэропорту, за эту услугу придется заплатить €25 (1850 руб. по курсу ЦБ на понедельник, 3 декабря).

Калмыков рассказал, что сейчас 83% пассажиров зарубежных рейсов регистрируются онлайн. «Я уверен, что в ближайшие месяцы этот показатель дойдет до 95%. Мы видим, что это не доставляет неудобства людям и позволяет нам дополнительно экономить, чтобы сохранить тарифы на текущем уровне», — добавил он.

Ряд иностранных авиакомпаний не включают в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту. Пассажиры латвийской Airbaltic и венгерской WizzAir платят за это по €30 за человека. Для всех рейсов ирландской Ryanair обязательным пунктом является онлайн-регистрация, за плату ее можно пройти даже за 60 дней до вылета.

«Влияние этой меры на расходы перевозчика будут понятны после повсеместного внесения соответствующих изменений в тарифы аэропортов, которые сейчас в большинстве случаев не предполагают разделения на обслуживание по полному циклу и без прохождения регистрации на стойке», — отмечает PR-директор сервиса OneTwoTrip Алексей Белоусов.

По словам старшего аналитика группы корпоративных рейтингов АКРА Александра Гущина, расходы на регистрацию не являются критическими, но, когда компания работает на грани рентабельности, это может иметь значение. «К тому же это вполне соответствует принципам «Победы» и других лоукостеров: предложить самые базовые, удобные для перевозчика условия и все остальные сервисы сделать платными для пассажира. Но, к сожалению, в нашей стране такая модель часто вызывает отторжение у клиентов авиакомпаний.