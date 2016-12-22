ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,06 66,14 EUR Нал. 76,06 75,05 USD Бирж. 66,56 -0,39 EUR Бирж. 75,45 -0,28 USD ЦБ. 66,29 -0,24 EUR ЦБ. 75,39 -0,36 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 4056,00 -111,10 IMOEX 2438,12 +1,91% RTSI 1153,74 +2,45% Brent 61,75 +5,30% DJIA 25523,68 +0,73% Nasdaq 7329,32 +0,77%
«Победа» предложила ввести платную регистрацию в российских аэропортах
Лента новостей
Додон поблагодарил Путина за «миграционную амнистию» для молдаван 14:55, Политика Глава МИ-6 призвал Россию перестать недооценивать Запад 14:51, Политика Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 14:44, РБК и ГТЛК Генсек партии Меркель сочла радикальным отказ от «Северного потока-2» 14:37, Политика Посетителям Эрмитажа разрешат трогать скульптуры 14:36, Общество С Байконура стартовала первая после аварии миссия с экипажем МКС 14:32, Технологии и медиа АвтоВАЗ отозвал более 1,7 тыс. автомобилей Lada из-за проблем с рулем 14:31, Бизнес Тысяча и одна идея для дизайна и ремонта квартиры 14:30, РБК и PSN Group Аналитики объяснили причины кадрового голода в России 14:28, Свое дело Минфин отказался поддержать увеличение цены на коньяк перед Новым годом 14:28, Бизнес Сколько будет дешеветь биткоин: цена криптовалюты снизилась до $4 тыс. 14:27, Крипто «Победа» предложила ввести платную регистрацию в российских аэропортах 14:27, Бизнес Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 14:25, РБК и Philips В Башкирии выступили против назначения ректором безграмотной чиновницы 14:23, Общество Экс-владелец «ФК Открытие» отказался от иска к АСВ на 28 млрд руб. 14:22, Бизнес Россияне поддержали присвоение аэропортам имен известных людей 14:14, Общество Боярский призвал вернуть цензуру в кино и театре 14:11, Общество 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 14:05, РБК и Philips Усманов потребовал удалить из интернета три статьи о себе и Шакро Молодом 14:00, Общество Губернатор потребовал отстранить мэра Смоленска из-за «плохой работы» 13:55, Общество Худший месяц Bitcoin за семь лет и проблемы ICO: обзор рынка криптовалют 13:50, Крипто 5 модных трендов этого сезона 13:49, РБК Pink и KUPIVIP.RU Порошенко предложил Раде расторгнуть договор о дружбе с Россией 13:44, Политика Порошенко сообщил о переброске войск к границе с Россией 13:44, Политика На заметку предпринимателю: как изменятся законы в декабре 13:34, Потребрынок  Суд снял арест со счетов футболиста Глушакова 13:33, Общество Москалькова назвала ошибкой закон о декриминализации побоев в семье 13:29, Общество Anonymous выложили новые документы по борьбе с российской пропагандой 13:22, Политика
«Победа» предложила ввести платную регистрацию в российских аэропортах
Бизнес, 14:27
0
«Победа» предложила ввести платную регистрацию в российских аэропортах
Глава «Победы» Андрей Калмыков предложил ввести плату за регистрацию в российских аэропортах — около тысячи рублей на человека. Это позволило бы компенсировать рост цен на топливо и даже снизить стоимость билетов, утверждает он
Андрей Калмыков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Лоукостер «Победа» обратился в Минтранс с предложением исключить из федеральных авиационных правил (ФАП) обязанность перевозчика включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту. Об этом в интервью РБК рассказал глава «Победы» Андрей Калмыков.

В ФАП закреплено, что в аэропорту перевозчик или обслуживающая организация должна обеспечивать регистрацию пассажиров и оформление багажа к перевозке. Дополнительная плата за это не взимается.

«Сейчас даже если клиент регистрируется онлайн, мы все равно платим аэропорту за эту услугу, которая фактически не используется. И эти расходы, конечно, закладываются в цену билета. Но нам давно пора переосмыслить подход к технологии регистрации и дать возможность пассажирам самим решать, за что платить и на чем экономить», — добавил топ-менеджер.

Полную версию интервью читайте на сайте ​и в газете РБК 4 декабря.​
 

По словам Калмыкова, экономия на регистрации составит около 200 руб. на человека, и авиакомпания готова «отдать эти деньги пассажирам» или не повышать на эту сумму тариф при росте расходов. «Мы уверены, что 90% людей будут регистрироваться онлайн и смогут сэкономить. Мы сразу же вычтем этот сбор из цены билета, как только получим разрешение», — добавил он. Стоимость регистрации в российских аэропортах, по словам главы «Победы», может в среднем составить около 1 тыс. руб.

«Аэропорт сэкономит на сотрудниках и стойках регистрации, снизит тарифы для нас, в свою очередь, подешевеют билеты — пассажиропоток от этого только возрастет. Это настолько очевидная вещь, но почему-то мы пока не нашли поддержку у Минтранса», — заключил Калмыков.

Представитель Минтранса подтвердил, что обращение «Победы» поступило в ведомство, отказавшись от дальнейших комментариев.

В начале августа «Победа» объявила, что с 28 октября вводит платную регистрацию в зарубежных аэропортах. Перевозчик называл этот шаг вынужденным, чтобы не повышать цены на билеты. Онлайн-регистрация на сайте бесплатна, система выбирает место автоматически. Если регистрироваться в зарубежном аэропорту, за эту услугу придется заплатить €25 (1850 руб. по курсу ЦБ на понедельник, 3 декабря).

Калмыков рассказал, что сейчас 83% пассажиров зарубежных рейсов регистрируются онлайн. «Я уверен, что в ближайшие месяцы этот показатель дойдет до 95%. Мы видим, что это не доставляет неудобства людям и позволяет нам дополнительно экономить, чтобы сохранить тарифы на текущем уровне», — добавил он.

Ряд иностранных авиакомпаний не включают в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту. Пассажиры латвийской Airbaltic и венгерской WizzAir платят за это по €30 за человека. Для всех рейсов ирландской Ryanair обязательным пунктом является онлайн-регистрация, за плату ее можно пройти даже за 60 дней до вылета.

«Влияние этой меры на расходы перевозчика будут понятны после повсеместного внесения соответствующих изменений в тарифы аэропортов, которые сейчас в большинстве случаев не предполагают разделения на обслуживание по полному циклу и без прохождения регистрации на стойке», — отмечает PR-директор сервиса OneTwoTrip Алексей Белоусов.

По словам старшего аналитика группы корпоративных рейтингов АКРА Александра Гущина, расходы на регистрацию не являются критическими, но, когда компания работает на грани рентабельности, это может иметь значение. «К тому же это вполне соответствует принципам «Победы» и других лоукостеров: предложить самые базовые, удобные для перевозчика условия и все остальные сервисы сделать платными для пассажира. Но, к сожалению, в нашей стране такая модель часто вызывает отторжение у клиентов авиакомпаний.

Автор: Валерия Комарова.
Теги: «Победа» , регистрация
Главное
С Байконура стартовала первая после аварии миссия с экипажем МКС Технологии и медиа
Материалы по теме
«Победа» пригрозила установить «смешные габариты» ручной клади Бизнес
«Победа» подала в суд на разработчика своей новой бизнес-стратегии Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter