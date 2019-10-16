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«Победа» объявила о повышении цен на 40% из-за решения суда
Повышение цен коснется рейсов, выполняемых из-за рубежа в Россию. Причиной стало решение суда, запрещающее «Победе» взимать плату с пассажиров за регистрацию на стойках в иностранных аэропортах
Фото: Роман Пятаков / РИА Новости

Авиакомпания «Победа» приняла решение поднять стоимость билетов на рейсы, выполняемые из зарубежных аэропортов в Россию. Это произойдет с начала зимней навигации 28 октября, сообщила «Ведомостям» представитель лоукостера Елена Селиванова. Она рассказала, что билеты на такие рейсы подорожают на €25. По нынешнему курсу Центрального банка это почти 1 800 руб.

По ее словам, подобными действиями авиакомпания исполняет решение Мосгорсуда, который на прошлой неделе удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, запретив «Победе» взимать с вылетающих из-за рубежа пассажиров €25 за регистрацию на стойках аэропортов.

Как отмечает газета, в России прохождение регистрации на стойках в аэропортах не является отдельной услугой; плата за эту процедуру уже включена в общие аэропортовые сборы, а также в стоимость билетов. Однако в иностранных аэропортах сборы сегрегированные, за регистрацию пассажиров на стойке авиакомпании платят отдельно. «Каждый иностранный аэропорт устанавливает свой размер платы за регистрацию на стойках, в среднем это составляет около €25», — отметила Селиванова.

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Суд запретил «Победе» платную регистрацию в зарубежных аэропортах

Она напомнила, что в прошлый зимний сезон средняя цена билета «Победы» в одну сторону на международном рейсе составила 4 500 руб. Таким образом, билеты подорожают в среднем на 40%, что является беспрецедентно высоким разовым ростом.

Плату за регистрацию на рейс в зарубежных аэропортах (за исключением стран Таможенного союза — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) «Победа» ввела в конце октября 2018 года. Требование было прописано в правилах авиакомпании и не распространялось на онлайн-регистрацию. Транспортная прокуратура сочла новое правило незаконным и подала иск в суд.

Позднее авиакомпания пыталась убедить Министерство транспорта в необходимости введения аналогичного правила — бесплатная регистрация онлайн и платная на стойке аэропорта — и для вылетов из российских аэропортов. Генеральный директор лоукостера Андрей Калмыков говорил, что это бы позволило снизить стоимость билетов примерно на 200 руб. При этом стоимость индивидуальной регистрации в российских аэропортах, по его оценке, могла составить около 1 тыс. руб.

Автор: Михаил Юшков
Теги: «Победа», повышение цен
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