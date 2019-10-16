«Победа» объявила о повышении цен на 40% из-за решения суда

Повышение цен коснется рейсов, выполняемых из-за рубежа в Россию. Причиной стало решение суда, запрещающее «Победе» взимать плату с пассажиров за регистрацию на стойках в иностранных аэропортах

Фото: Роман Пятаков / РИА Новости

Авиакомпания «Победа» приняла решение поднять стоимость билетов на рейсы, выполняемые из зарубежных аэропортов в Россию. Это произойдет с начала зимней навигации 28 октября, сообщила «Ведомостям» представитель лоукостера Елена Селиванова. Она рассказала, что билеты на такие рейсы подорожают на €25. По нынешнему курсу Центрального банка это почти 1 800 руб.

По ее словам, подобными действиями авиакомпания исполняет решение Мосгорсуда, который на прошлой неделе удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, запретив «Победе» взимать с вылетающих из-за рубежа пассажиров €25 за регистрацию на стойках аэропортов.

Как отмечает газета, в России прохождение регистрации на стойках в аэропортах не является отдельной услугой; плата за эту процедуру уже включена в общие аэропортовые сборы, а также в стоимость билетов. Однако в иностранных аэропортах сборы сегрегированные, за регистрацию пассажиров на стойке авиакомпании платят отдельно. «Каждый иностранный аэропорт устанавливает свой размер платы за регистрацию на стойках, в среднем это составляет около €25», — отметила Селиванова.

Она напомнила, что в прошлый зимний сезон средняя цена билета «Победы» в одну сторону на международном рейсе составила 4 500 руб. Таким образом, билеты подорожают в среднем на 40%, что является беспрецедентно высоким разовым ростом.