Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать авиакомпанию «Победа», входящую в группу «Аэрофлот». Это ответ на поручение Владимира Путина следить за ценами на авиабилеты

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Продать «Победу»

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке. Об этом говорится в его письме от 18 июля, направленном вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердили в пресс-службе ФАС.

Письмо направлено Акимову и Дитриху в рамках исполнения поручения правительства после «Прямой линии с Владимиром Путиным», состоявшейся год назад (7 июня 2018 года), на которой обсуждалась цены на авиабилеты. В сегменте авиаперевозок пассажиров на ближне- и среднемагистральных воздушных судах выявлены закономерности, которые могут приводить к установлению различных цен на сопоставимых маршрутах», — указано в письме Артемьева. Так, по данным ФАС, доходные ставки на маршрутах «Победы» в среднем на 10% ниже, чем на рынке (высчитываются из стоимости кресло-километра, RASK). Присутствие лоукостера на маршруте повышает конкуренцию и снижает цены на билеты всех перевозчиков, отмечает Артемьев. Но в последнее время «Победа» активно развивает международные направления, доля которых у компании превысила внутрироссийские перелеты, замечает он. «При этом имеются случаи отмены или сокращения полетов на внутренних маршрутах. Полагаем, что такие действия могут быть направлены на сокращение конкуренции, в том числе с «Аэрофлотом» и «Россией» (как и «Победа», входят в группу «Аэрофлот». — РБК)», — пишет Артемьев.

Артемьев считает целесообразным, чтобы Минтранс и «Аэрофлот», занимающий «доминирующее положение» на рынке, при распределении международных маршрутов принимали решение в отношении стратегии развития «Победы», «соответствующее государственным задачам по обеспечению транспортной доступности населения на внутренних воздушных линиях», указано в письме. Артемьев выступает за развитие внутренних перевозок «Победы», а не международных направлений. Также он предложил «принять решение о приватизации «Победы» и ее выходе из группы «Аэрофлот».

РБК направил запрос в пресс-службу ФАС, являются ли предложения Артемьева взаимоисключающими — развитие внутрироссийских перевозок «Победы» и ее приватизация. Представители «Победы» и Минтранса отказались от комментариев. РБК направил запросы представителям Акимова и «Аэрофлота».