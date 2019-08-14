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Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать авиакомпанию «Победа», входящую в группу «Аэрофлот». Это ответ на поручение Владимира Путина следить за ценами на авиабилеты
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Продать «Победу»

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке. Об этом говорится в его письме от 18 июля, направленном вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердили в пресс-службе ФАС.

Письмо направлено Акимову и Дитриху в рамках исполнения поручения правительства после «Прямой линии с Владимиром Путиным», состоявшейся год назад (7 июня 2018 года), на которой обсуждалась цены на авиабилеты. В сегменте авиаперевозок пассажиров на ближне- и среднемагистральных воздушных судах выявлены закономерности, которые могут приводить к установлению различных цен на сопоставимых маршрутах», — указано в письме Артемьева. Так, по данным ФАС, доходные ставки на маршрутах «Победы» в среднем на 10% ниже, чем на рынке (высчитываются из стоимости кресло-километра, RASK). Присутствие лоукостера на маршруте повышает конкуренцию и снижает цены на билеты всех перевозчиков, отмечает Артемьев. Но в последнее время «Победа» активно развивает международные направления, доля которых у компании превысила внутрироссийские перелеты, замечает он. «При этом имеются случаи отмены или сокращения полетов на внутренних маршрутах. Полагаем, что такие действия могут быть направлены на сокращение конкуренции, в том числе с «Аэрофлотом» и «Россией» (как и «Победа», входят в группу «Аэрофлот». — РБК)», — пишет Артемьев.

Артемьев считает целесообразным, чтобы Минтранс и «Аэрофлот», занимающий «доминирующее положение» на рынке, при распределении международных маршрутов принимали решение в отношении стратегии развития «Победы», «соответствующее государственным задачам по обеспечению транспортной доступности населения на внутренних воздушных линиях», указано в письме. Артемьев выступает за развитие внутренних перевозок «Победы», а не международных направлений. Также он предложил «принять решение о приватизации «Победы» и ее выходе из группы «Аэрофлот».

РБК направил запрос в пресс-службу ФАС, являются ли предложения Артемьева взаимоисключающими — развитие внутрироссийских перевозок «Победы» и ее приватизация. Представители «Победы» и Минтранса отказались от комментариев. РБК направил запросы представителям Акимова и «Аэрофлота».

За первое полугодие 2019 года «Победа» перевезла более 5 млн пассажиров, войдя в пятерку крупнейших авиакомпаний России. Всего по итогам 2019 года лоукостер планирует перевезти 10 млн человек. За 2018 год «Победа» перевезла 7,1 млн человек, получив 35,5 млрд руб. выручки и 2 млрд руб. чистой прибыли (отчет по РСБУ, финансовые показатели за первое полугодие 2019 года пока не раскрывались).

Попытки приватизации

В 2016 году Минтранс предлагал продать авиакомпанию «Россия» (75% минус одна акция принадлежит «Аэрофлоту»). Ведомство указывало, что приватизация должна состояться после выхода перевозчика на запланированные объемы и полного задействования флота обанкротившегося «Трансаэро». Тогда представитель «Аэрофлота» заявлял, что вопрос продажи доли в «России» не стоит на повестке дня. Сейчас авиакомпания по-прежнему входит в состав группы «Аэрофлот». В последний раз вопрос приватизации 6 августа поднимали власти Санкт-Петербурга, которым принадлежат оставшиеся 25%.

Кроме того, власти пытались приватизировать и сам «Аэрофлот» (в собственности государства сейчас находится 51,17% акций). В 2013 году «Аэрофлот» был включен в прогнозный план приватизации на 2014–2016 годы, но позднее в Минэкономразвития заявили, что не планируют продавать компанию до 2020 года. О возможности увеличить долю в «Аэрофлоте» заявлял и «Ростех», которому принадлежит 3,26% авиакомпании.

Развитие в России или приватизация

Жалоба Артемьева — не первый случай, когда в правительстве критикуют «Победу» за развитие международных маршрутов: в апреле 2018 года замминистра транспорта Александр Юрчик выступил против агрессивной экспансии компании на зарубежные рынки, напомнив, что ее главная задача — перевозка пассажиров по России. В ответ на это глава «Победы» Андрей Калмыков говорил, что перевозчик лишь выполняет задачи от акционера. «Нам не очень понятно, почему люди должны иметь возможность летать дешево внутри страны и не иметь ее в полетах за рубеж. Нельзя не заметить, что мы и в регионах России очень активно развиваемся», — подчеркивал он.

По данным «Победы» на декабрь 2018 года, на международные рейсы приходилось 20% рейсов компании, а на внутрироссийские — 80%. Но на международных рейсах авиакомпания зарабатывает больше, и они позволяют субсидировать межрегиональные рейсы, указывал Калымков в интервью РБК. «Если будет возможность, то, конечно, мы будем расти везде, где будут свободные ниши», — добавлял он.

Вопрос приватизации «Победы» ранее не поднимался. Но осенью 2018 года гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на встрече с Путиным заявил, что стоимость этой авиакомпании, в уставный капитал которой было вложено $50 млн, составляет $612 млн. «Эту оценку делал «Аэрофлот» с привлечением авторитетных международных консультантов», — пояснял РБК Калмыков. Но он затруднялся уточнить, для чего готовилась такая оценка, отмечая лишь, что «пока задач по выводу компании на биржу не стоит». В «Аэрофлоте» это также не комментировали.

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Модель лоукостера является одной из самых успешных на российском рынке, и «Победа» — единственная компания, работающая в этом сегменте в России, напоминает старший аналитик BCS Global Markets Анастасия Егазарян. Активное наращивание парка и практически стопроцентная загрузка — хороший аргумент в пользу успешности такой модели и «Победы», в частности. Она считает, что прошлогодняя оценка авиакомпании ($612 млн за 100%) по-прежнему остается «релевантной». К тому же во втором полугодии 2019 года, по прогнозу BCS Global Markets, ситуация в авиаиндустрии начнет выравниваться. Но «Победа» и так эффективная компания, поэтому нет необходимости в приватизации, уверена Егазарян.

«Думаю, что «Победа» продолжит сбалансированно развиваться на обоих рынках — внутрироссийском и зарубежном», — считает эксперт. «Нет смысла останавливаться на каком-то одном направлении, это увеличивает операционные и валютные риски», — пояснила она.

Автор: Мария Кокорева
Теги: «Победа», «Аэрофлот»
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