Суд встал на сторону «Победы» в споре о платной регистрации на рейсы

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,75 +0,10 EUR Бирж. 72,13 +0,16 Brent 73,40 -2,07% USD Нал. 65,12 64,25 EUR Нал. 72,56 71,64 USD ЦБ 64,71 +0,03 EUR ЦБ 72,09 -0,02 EUR/USD 1,1142 +0,0012 BTC/USD Бирж. 5 398,20 +177,20 IMOEX 2 556,23 -0,18% RTSI 1 243,57 -0,19% DJIA 26 462,08 -0,51% Nasdaq 8 118,68 +0,21%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Starbucks $89 (+16,13%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Starbucks $89 (+16,13%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 64,71 (+0,03) Quote, 12:22
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 72,09 (-0,02) Quote, 12:22
Марокко выдало России воевавшего на стороне ИГ уроженца Дагестана Общество, 12:36 Шойгу объявил о реконструкции более 100 военных аэродромов Политика, 12:36 Карельская красная: как выращивают радужную форель в России РБК и ВТБ, 12:30 Чем запомнилась Элина Быстрицкая. Фотогалерея Общество, 12:29  Суд встал на сторону «Победы» в споре о платной регистрации на рейсы Общество, 12:28 Сенатор назвал бредом идею Киева выдавать в Москве паспорта Украины Политика, 12:28 СК потребовал арестовать избивавшего ученицу репетитора по музыке Общество, 12:10 Бизнес без отговорок: кто справился со страхами и открыл свое дело РБК и «Билайн» Бизнес, 12:00 Как вузы в США готовят рабочую элиту для управления роботами — Bloomberg Pro, 11:53 У космодрома Восточный загорелась трава на площади пять гектаров Общество, 11:52 «Williams — это боль»: зачем российскому бизнесмену команда Формулы-1 Авто, 11:52 СМИ анонсировали переход нападающего «МЮ» в «Барселону» за €116 млн Спорт, 11:51 Скорость, вафельницы и штрафы: 10 вопросов об изменениях в ПДД Авто, 11:49 ФАС одобрила слияние ретейлеров «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое» Политика, 11:44
Общество ,  
0 
Суд встал на сторону «Победы» в споре о платной регистрации на рейсы
Московская межрегиональная транспортная прокуратура обжаловала решение авиакомпании о введении платы в €25 за регистрацию в иностранных аэропортах. Но суд оснований для удовлетворения иска не нашел
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Щербинский районный суд отказался удовлетворить иск ​Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП), добивавшейся отмены взимания с пассажиров авиакомпании «Победа» платы за регистрацию на рейсы, вылетающие из городов других стран, непосредственно в аэропортах.

«Вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований», — заявили РБК в пресс-службе Щербинского районного суда Москвы.

РБК направил запрос в пресс-службу «Победы».

Общество
«Победа» изменила правила провоза ручной клади после решения ВС

Плату за регистрацию на рейс в зарубежных аэропортах (за исключением стран Таможенного союза — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) «Победа» ввела в конце октября 2018 года. В соответствии с правилами, размещенными на сайте авиакомпании, за регистрацию непосредственно на стойках иностранных аэропортов с пассажиров взимается сбор в размере €25 или £22. При этом зарегистрироваться онлайн на сайте «Победы» вылетающие из таких аэропортов пассажиры могут бесплатно.

Транспортная прокуратура сочла новое правило незаконным и в декабре 2018 года подала иск в суд.

Бизнес
«Победа» отозвала иск к ФСБ из Арбитражного суда Москвы

Позднее «Победа» пыталась убедить Минтранс в необходимости введения аналогичного правила — бесплатная регистрация онлайн и платная на стойке аэропорта — и для вылетов из российских аэропортов. По словам гендиректора «Победы» Андрея Калмыкова, это позволило бы снизить стоимость билетов примерно на 200 руб. При этом стоимость индивидуальной регистрации в российских аэропортах, по его оценке, могла составить около 1 тыс. руб.

«Мы уверены, что 90% людей будут регистрироваться онлайн и смогут сэкономить. Мы сразу же вычтем этот сбор из цены билета, как только получим разрешение», — обещал он.

Однако Минтранс предложение «Победы» о внесении соответствующей поправки в Федеральные авиационные правила не поддержал.

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Победа», Аэропорт
Материалы по теме
На «Победу» подали в суд за платную регистрацию на рейсы за границей
Общество
Минтранс отказал «Победе» в платной регистрации в российских аэропортах
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter