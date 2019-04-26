Суд встал на сторону «Победы» в споре о платной регистрации на рейсы

Суд встал на сторону «Победы» в споре о платной регистрации на рейсы

Московская межрегиональная транспортная прокуратура обжаловала решение авиакомпании о введении платы в €25 за регистрацию в иностранных аэропортах. Но суд оснований для удовлетворения иска не нашел

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Щербинский районный суд отказался удовлетворить иск ​Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП), добивавшейся отмены взимания с пассажиров авиакомпании «Победа» платы за регистрацию на рейсы, вылетающие из городов других стран, непосредственно в аэропортах.

«Вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований», — заявили РБК в пресс-службе Щербинского районного суда Москвы.

РБК направил запрос в пресс-службу «Победы».

Плату за регистрацию на рейс в зарубежных аэропортах (за исключением стран Таможенного союза — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) «Победа» ввела в конце октября 2018 года. В соответствии с правилами, размещенными на сайте авиакомпании, за регистрацию непосредственно на стойках иностранных аэропортов с пассажиров взимается сбор в размере €25 или £22. При этом зарегистрироваться онлайн на сайте «Победы» вылетающие из таких аэропортов пассажиры могут бесплатно.