Минтранс ответил на решение «Победы» повысить цены на билеты в Россию

Министерство транспорта России и Федеральная антимонопольная служба планируют изучить ситуацию с повышением стоимости билетов «Победы» (дочерняя компания «Аэрофлота») из-за рубежа. Об этом заявил замминистра транспорта Александр Юрчик.

«Мы внимательно изучим эту ситуацию совместно с коллегами из ФАС, обязательно сделаем выводы и проинформируем», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В заявлении ФАС, поступившем в РБК, говорится, что авиакомпании вправе изменять цены на полеты заграницу, однако «выжимание» дополнительных сборов с пассажиров за исправление опечаток в билетах или при регистрации на рейс идет в разрез с политикой прозрачности и клиентоориентированности группы «Аэрофлот». «Вмешательство ФАС не потребуется, пока «Победа» развивает внутреннюю маршрутную сеть, сохраняя доступные цены на внутрироссийских направлениях», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на представителя «Победы» сообщили, что лоукостер с 28 октября собирается поднять стоимость билетов на рейсы, выполняемые в Россию из зарубежных аэропортов. Как ожидается, билеты на такие рейсы подорожают на €25 (1800 руб.). При этом в компании сослались на решение суда, который запретил ей взимать с вылетающих из-за рубежа €25 за регистрацию.