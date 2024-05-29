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Военная операция на Украине ,  
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«РИА Новости» сообщило, что муж Блиновской не появляется на месте службы

«РИА Новости»: муж Блиновской перестал появляться по месту военной службы
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Дело инстаблогеров
Алексей Блиновский
Алексей Блиновский (Фото: ТАСС)

Алексей Блиновский, муж арестованного блогера Елены Блиновской, находится в своем подразделении в зоне военной операции на Украине, но не появляется по месту службы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, Блиновский пытался перевестись в другое воинское подразделение, но передумал, когда узнал, что там его намерены отправить участвовать в штурмах. «Он укрывается в подразделении, где находился с самого начала, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач», — утверждает источник «РИА Новости».

Телеграм-канал Mash со ссылкой на сослуживцев Блиновского пишет, что он уехал из воинской части в Москву, поскольку его вызвали на следственные действия. Но, как утверждает Mash, до столицы Блиновский не доехал, и следователи решили, что он собирается скрыться. При этом заводить на него уголовное дело по статье о самовольном оставлении места службы не стали, потому что срок, на который его отпустил командир, еще не истек.

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Алексей Блиновский

В то же время бывший адвокат и сослуживец Блиновского Эльман Пашаев заявил «РИА Новости», что информация о его отъезде из зоны военной операции не соответствует действительности. «Как может военнослужащий, тем более он сейчас на передовой, покинуть военную часть без последствий», — сказал он.

Блиновского обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере. Следствие считает его соучастником преступлений его жены Елены Блиновской. Она находится в СИЗО. Блиновский в середине апреля заключил контракт о прохождении службы в армии и отправке в зону военной операции.

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Теги
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