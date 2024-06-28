Алексея Блиновского объявили в розыск

Блиновского обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере. По словам его сослуживца Пашаева, мужа блогера перевели в штурмовое подразделение в зоне военной операции на Украине

Алексей Блиновский (Фото: aleks_travel_guide / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Мужа блогера Елены Блиновской Алексея объявили в розыск, следует из базы МВД. Ведомство разыскивает его по статье Уголовного кодекса, не уточнив, по какой именно.

В разговоре с РБК сослуживец Блиновского бывший адвокат Эльман Пашаев рассказал, что его и мужа блогера перевели в начале мая в штурмовое подразделение после обращения к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Блиновского обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере и считают соучастником преступлений его жены Елены. Последняя находится в СИЗО. Муж блогера в середине апреля заключил контракт о прохождении службы в армии и отправке в зону военной операции.

В конце мая телеграм-канал Mash со ссылкой на сослуживцев Блиновского сообщил, что тот уехал из воинской части в Москву, поскольку его вызвали на следственные действия. Но, как утверждает Mash, до столицы Блиновский не доехал. Тогда Пашаев сказал, что тот никуда не уезжал, а находится на передовой и с ним нет связи.