Экс-адвокат Ефремова Пашаев опроверг свой визит к врачу в Москве
Бывший адвокат Эльман Пашаев, получивший ранение в зоне боевых действий на Украине, опроверг в разговоре с РБК сообщения о его визите к московскому врачу.
Ранее о том, что Пашаев находится в Москве, где посетил хирурга-стоматолога, сообщил телеграм-канал Brief.
«Я никогда не был у хирурга. Фото из «Склифа» (НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. — РБК), я уже 18-й день в Донецке», — сообщил РБК Эльман Пашаев.
Эльман Пашаев известен тем, что защищал в суде интересы актера Михаила Ефремова, который был признан виновным в ДТП. В Минюсте сочли недопустимыми высказывания и поведение Пашаева во время судебного процесса, адвоката лишили лицензии. В сентябре 2022 года он восстановил свой адвокатский статус, но спустя пять дней у него вновь отозвали лицензию.
Весной 2023 года стало известно, что Пашаев участвует в военной операции на Украине. Он служит в 95-м стрелковом полку вместе с мужем блогера Елены Блиновской Алексеем.
В апреле 2024 года в телеграм-канале экс-адвоката появилось сообщение, что он получил ранение под Угледаром. Его помощник рассказал таблоиду Starhit, что у Пашаева прострелена нога. Жена экс-адвоката сообщила, что он получил контузию, но жизненно важные органы не повреждены.
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