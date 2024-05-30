Экс-адвокат Ефремова Пашаев опроверг свой визит к врачу в Москве

Эльман Пашаев (Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press)

Бывший адвокат Эльман Пашаев, получивший ранение в зоне боевых действий на Украине, опроверг в разговоре с РБК сообщения о его визите к московскому врачу.

Ранее о том, что Пашаев находится в Москве, где посетил хирурга-стоматолога, сообщил телеграм-канал Brief.

«Я никогда не был у хирурга. Фото из «Склифа» (НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. — РБК), я уже 18-й день в Донецке», — сообщил РБК Эльман Пашаев.

Эльман Пашаев известен тем, что защищал в суде интересы актера Михаила Ефремова, который был признан виновным в ДТП. В Минюсте сочли недопустимыми высказывания и поведение Пашаева во время судебного процесса, адвоката лишили лицензии. В сентябре 2022 года он восстановил свой адвокатский статус, но спустя пять дней у него вновь отозвали лицензию.

Весной 2023 года стало известно, что Пашаев участвует в военной операции на Украине. Он служит в 95-м стрелковом полку вместе с мужем блогера Елены Блиновской Алексеем.

В апреле 2024 года в телеграм-канале экс-адвоката появилось сообщение, что он получил ранение под Угледаром. Его помощник рассказал таблоиду Starhit, что у Пашаева прострелена нога. Жена экс-адвоката сообщила, что он получил контузию, но жизненно важные органы не повреждены.