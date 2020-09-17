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NASA заявило о подготовке миссии для поиска жизни на Венере

Два проекта по исследованию Венеры уже вошли в шорт-лист на получение гранта NASA. Окончательный выбор миссии будет сделан в апреле следующего года
Фото:NASA / JPL
Фото: NASA / JPL

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассматривает проекты двух научных миссий на планеты Солнечной системы, одна из которых отправится на Венеру для поиска следов жизни на планете, сообщает Reuters. Окончательное одобрение проекты должны получить к апрелю 2021 года.

Речь идет о миссиях DAVINCI+ и VERITAS, которые в феврале вошли в шорт-лист отобранных руководством NASA проектов в рамках конкурса малых космических миссий на получение гранта в $500 млн.

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Американский астробиолог Дэвид Гринспун назвал проект DAVINCI+ самым логичным вариантом для проверки наличия жизни на Венере. «DAVINCI — это самый логичный вариант, если вы хотите проверить это. Потому что для того, чтобы проверить это, нужно отправиться туда и посмотреть, что происходит в атмосфере», — сказал он.

DAVINCI+ представляет собой спускаемый аппарат для изучения атмосферы планеты. Миссия VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy) призвана картировать поверхность Венеры для лучшего понимания геологической истории планеты и получения ответа на вопрос о причинах ее кардинальных отличий от Земли. Карта будет построена при помощи радара, установленного на орбитальном аппарате.

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Венера попала в фокус общественного внимания после публикации 14 сентября в журнале Nature Astronomy результатов исследования группы астрономов во главе с Джейн Гривз из Кардиффского университета. Они обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, который считается биомаркером — признаком возможной жизнедеятельности.

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Глава NASA Джим Брайденстайн заявил тогда, что обнаружение фосфина в атмосфере Венеры является «наиболее важным событием» за все время поисков свидетельств гипотетического существования внеземной жизни. Фонд российского миллиардера Юрия Мильнера Breakthrough Initiatives решил профинансировать исследования по поиску примитивной жизни в облаках Венеры. «Научная группа, проводящая исследование, будет состоять из физиков, астрономов, астробиологов, химиков и инженеров мирового уровня под руководством доктора Сары Сигер, профессора планетологии, физики и аэрокосмической инженерии Массачусетского технологического института», — сообщили в фонде.

Исполнительный директор по перспективным программам и науке «Роскосмоса» Александр Блошенко сказал, что обнаружение с помощью наблюдений на расстоянии в атмосфере Венеры химических веществ, относящихся к маркерам жизнедеятельности, не может считаться объективным доказательством наличия жизни на планете. «Достоверные научные данные на этот счет сегодня могут быть получены только при контактных исследованиях поверхности и атмосферы Венеры», — заявил он.

В госкорпорации готовится проект «Венера-Д». «В рамках комплексных исследований планеты среди прочего будут изучены пробы ее грунта и атмосферы, а также исследована природа эволюционных процессов Венеры, перенесшей ранее, как утверждается, климатическую катастрофу, связанную с парниковым эффектом, о котором сегодня так много говорят применительно к Земле», — уточнили в «Роскосмосе».

Автор
Владислав Гордеев
Венера NASA космический полет
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