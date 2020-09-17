NASA заявило о подготовке миссии для поиска жизни на Венере

Два проекта по исследованию Венеры уже вошли в шорт-лист на получение гранта NASA. Окончательный выбор миссии будет сделан в апреле следующего года

Фото: NASA / JPL

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассматривает проекты двух научных миссий на планеты Солнечной системы, одна из которых отправится на Венеру для поиска следов жизни на планете, сообщает Reuters. Окончательное одобрение проекты должны получить к апрелю 2021 года.

Речь идет о миссиях DAVINCI+ и VERITAS, которые в феврале вошли в шорт-лист отобранных руководством NASA проектов в рамках конкурса малых космических миссий на получение гранта в $500 млн.

Американский астробиолог Дэвид Гринспун назвал проект DAVINCI+ самым логичным вариантом для проверки наличия жизни на Венере. «DAVINCI — это самый логичный вариант, если вы хотите проверить это. Потому что для того, чтобы проверить это, нужно отправиться туда и посмотреть, что происходит в атмосфере», — сказал он.

DAVINCI+ представляет собой спускаемый аппарат для изучения атмосферы планеты. Миссия VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy) призвана картировать поверхность Венеры для лучшего понимания геологической истории планеты и получения ответа на вопрос о причинах ее кардинальных отличий от Земли. Карта будет построена при помощи радара, установленного на орбитальном аппарате.