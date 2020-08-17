Прилепин сообщил о реакции Путина на задержание «боевиков ЧВК» в Минске

На фоне задержания группы россиян в Белоруссии Путин созвал срочное совещание, утверждает Прилепин. Там выяснилось, что многие силовики о ситуации ничего не знали. «Я уже знаю, а вы еще нет?» — возмутился, по его словам, Путин

Захар Прилепин (Фото: Сергей Ермохин / ТАСС)

После того как стало известно о задержании в Белоруссии 33 россиян, которых Минск называет бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера, президент России Владимир Путин собрал срочное совещание. Об этом в интервью «Свободной прессе» рассказал писатель Захар Прилепин, отметив, что получил эту информацию от источника, который просил не называть его имени.

По словам Прилепина, на совещании присутствовали «люди с огромными звездами на погонах», и Путин спросил собравшихся о том, знают ли они о произошедшем. «И вдруг выяснилось, что многие не знают. От слова «вообще». Некоторые даже новости не успели прочитать. Другие прочитали, но не очень поняли», — рассказал писатель.

«Он им говорит: «Как же так: я уже знаю, а вы еще нет?», — привел Прилепин слова Путина. По словам писателя, после этого «во все стороны из Кремля пошли указания, и все сопутствующие службы подключились».

На следующий день после этого совещания с Прилепиным связался российский консул в Белоруссии, который навестил россиян. По словам писателя, при задержании их «помяли»: «В Минске на наших пацанах уже в автобусе в буквальном смысле прыгали бойцы белорусского спецназа. Ребра кое-кому поломали», — рассказал он. По его мнению, силовикам приказали «работать пожестче» с теми из задержанных, о чьей невиновности знали белорусские власти.