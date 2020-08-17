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Прилепин сообщил о реакции Путина на задержание «боевиков ЧВК» в Минске

На фоне задержания группы россиян в Белоруссии Путин созвал срочное совещание, утверждает Прилепин. Там выяснилось, что многие силовики о ситуации ничего не знали. «Я уже знаю, а вы еще нет?» — возмутился, по его словам, Путин
Захар Прилепин
Захар Прилепин (Фото: Сергей Ермохин / ТАСС)

После того как стало известно о задержании в Белоруссии 33 россиян, которых Минск называет бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера, президент России Владимир Путин собрал срочное совещание. Об этом в интервью «Свободной прессе» рассказал писатель Захар Прилепин, отметив, что получил эту информацию от источника, который просил не называть его имени.

По словам Прилепина, на совещании присутствовали «люди с огромными звездами на погонах», и Путин спросил собравшихся о том, знают ли они о произошедшем. «И вдруг выяснилось, что многие не знают. От слова «вообще». Некоторые даже новости не успели прочитать. Другие прочитали, но не очень поняли», — рассказал писатель.

«Он им говорит: «Как же так: я уже знаю, а вы еще нет?», — привел Прилепин слова Путина. По словам писателя, после этого «во все стороны из Кремля пошли указания, и все сопутствующие службы подключились».

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На следующий день после этого совещания с Прилепиным связался российский консул в Белоруссии, который навестил россиян. По словам писателя, при задержании их «помяли»: «В Минске на наших пацанах уже в автобусе в буквальном смысле прыгали бойцы белорусского спецназа. Ребра кое-кому поломали», — рассказал он. По его мнению, силовикам приказали «работать пожестче» с теми из задержанных, о чьей невиновности знали белорусские власти.

Прилепин ранее подтвердил, что среди задержанных есть люди, которые служили с ним в Донбассе в одном батальоне. В 2016–2018 годах писатель был заместителем командира батальона по работе с личным составом в самопровозглашенной ДНР.

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Группу из 33 человек задержали в Белоруссии 29 июля. В белорусском КГБ заявили, что задержанные оказались сотрудниками частной военной компании (ЧВК). В их отношении возбудили уголовные дела о подготовке теракта и подготовке массовых беспорядков. Государственное агентство БелТА писало, что россияне приехали в Белоруссию, чтобы дестабилизировать обстановку в преддверии президентских выборов, которые прошли 9 августа. В Кремле сочли задержание россиян безосновательным.

Белоруссия отпустила задержанных «боевиков ЧВК» 14 августа. В Россию вернулись 32 из 33 задержанных. У одного из них помимо российского есть белорусское гражданство, поэтому он остался на территории республики. Власти Украины требовали выдачи девятерых задержанных, поскольку Киев подозревает их в терроризме. Украинский президент Владимир Зеленский назвал решение Минска передать задержанных Москве несправедливым.

Авторы: Наталия Анисимова, Михаил Юшков
Теги: Захар Прилепин, россияне, ЧВК, Белоруссия, Владимир Путин
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