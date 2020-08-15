В Киеве оценили решение Минска отпустить задержанных «боевиков ЧВК»

В Киеве назвали «недружественным шагом» решение Минска выдать России задержанных «боевиков ЧВК». Об этом сообщил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов на странице ведомства в Facebook.

«К сожалению, власть Беларуси приняли не правовое решение, которое не соответствует духу двусторонних взаимоотношений, и является недружественным шагом по отношению к Украине», — сказано в сообщении.

По словам Данилова, решение белорусских властей может негативно сказаться на отношениях двух стран, так как Украина собрала достаточно доказательств участия «боевиков ЧВК» Вагнера в военном конфликте на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований России.

Помимо этого, комментарий опубликовал и Офис президента Украины. Пресс-служба администрации отметила, что Украина с сожалением воспринимает решение белорусских властей передать России задержанных наемников.

«Безусловно, Республика Беларусь — независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения», — добавили в Офисе.