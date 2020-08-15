В Киеве оценили решение Минска отпустить задержанных «боевиков ЧВК»
В Киеве назвали «недружественным шагом» решение Минска выдать России задержанных «боевиков ЧВК». Об этом сообщил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов на странице ведомства в Facebook.
«К сожалению, власть Беларуси приняли не правовое решение, которое не соответствует духу двусторонних взаимоотношений, и является недружественным шагом по отношению к Украине», — сказано в сообщении.
По словам Данилова, решение белорусских властей может негативно сказаться на отношениях двух стран, так как Украина собрала достаточно доказательств участия «боевиков ЧВК» Вагнера в военном конфликте на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований России.
Помимо этого, комментарий опубликовал и Офис президента Украины. Пресс-служба администрации отметила, что Украина с сожалением воспринимает решение белорусских властей передать России задержанных наемников.
«Безусловно, Республика Беларусь — независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения», — добавили в Офисе.