Освобожденные россияне сообщили детали поездки в Белоруссию

Задержание россиян в Белоруссии (Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»)

Отпущенные Белоруссией россияне, которых Минск называл «боевиками ЧВК», сообщили детали того, как они попали в республику. Об этом они рассказали в интервью телеканалу «Россия 1».

По словам одного из задержанных, один из его сослуживцев откликнулся на объявление на сайте вакансий. После этого некий Сергей Петрович, представившийся куратором, предложил работу по охране нефтяных объектов.

Изначально речь шла о работе в Ливии и Сирии, и куратор звонил с сирийского номера, перезвонить на который было нельзя.

«Первоначально он [куратор] вызвал подозрения, но в общении в дальнейшем он так себя вел и называл такие моменты, которых не мог знать человек со стороны», — отметил один из задержанных.

По словам собеседника телеканала, изначально куратор просил набрать для охраны 30 человек, но затем увеличил число до 60, 90, а потом до 180 человек. Особенно подробно «Сергей Петрович» «расспрашивал насчет боевого опыта в Сирии и Донбассе», заявил один из россиян.