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Освобожденные россияне сообщили детали поездки в Белоруссию

Задержание россиян в Белоруссии
Задержание россиян в Белоруссии (Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»)

Отпущенные Белоруссией россияне, которых Минск называл «боевиками ЧВК», сообщили детали того, как они попали в республику. Об этом они рассказали в интервью телеканалу «Россия 1».

По словам одного из задержанных, один из его сослуживцев откликнулся на объявление на сайте вакансий. После этого некий Сергей Петрович, представившийся куратором, предложил работу по охране нефтяных объектов.

Изначально речь шла о работе в Ливии и Сирии, и куратор звонил с сирийского номера, перезвонить на который было нельзя.

«Первоначально он [куратор] вызвал подозрения, но в общении в дальнейшем он так себя вел и называл такие моменты, которых не мог знать человек со стороны», — отметил один из задержанных.

По словам собеседника телеканала, изначально куратор просил набрать для охраны 30 человек, но затем увеличил число до 60, 90, а потом до 180 человек. Особенно подробно «Сергей Петрович» «расспрашивал насчет боевого опыта в Сирии и Донбассе», заявил один из россиян.

Когда набралась группа добровольцев, им сообщили, что прошлого куратора уже нет в живых и вместо него будет новый, по имени Артур. Он звонил с венесуэльского номера и заявил, что теперь люди едут на охрану объектов «Роснефти» в Венесуэлу.

Оформлением билетов занималась некая Лариса Самарина, сообщил один из россиян. За день до отлета она сказала, что не получается состыковать рейсы Минск — Стамбул — Гавана — Каракас так, чтобы группа долго не находилась в транзитной зоне Турции.

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«Сказала, что закажет новые билеты на 30-е число. Мы их получили, и она предложила временно убыть в санаторий «Белорусочка» для отдыха», — сообщил собеседник канала. Там, по словам задержанных, они вели себя нормально: одни гуляли, другие плавали в озере или бегали.

Материал дополняется.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Белоруссия
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