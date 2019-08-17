СМИ узнали о жалобах врачей на меры властей после взрыва в Северодвинске

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,52 +0,46 EUR Бирж. 73,76 +0,36 Brent 58,68 +1,00% USD Нал. 67,02 64,67 EUR Нал. 74,72 72,08 USD ЦБ 66,00 +0,11 EUR ЦБ 73,22 -0,23 EUR/USD 1,1090 -0,0017 BTC/USD Бирж. 10 357,00 -14,00 IMOEX 2 615,20 -0,40% RTSI 1 239,81 -0,83% DJIA 25 886,01 +1,20% Nasdaq 7 895,99 +1,67%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
En+ ₽787,22 (+65,59%) прогноз Атон к 14.08.20
NVIDIA $190 (+28,22%) прогноз RBC Capital Markets к 12.08.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Applied Materials $57 (+21,43%) прогноз Stifel к 15.05.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
En+ ₽787,22 (+65,59%) прогноз Атон к 14.08.20
NVIDIA $190 (+28,22%) прогноз RBC Capital Markets к 12.08.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Applied Materials $57 (+21,43%) прогноз Stifel к 15.05.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 66 (+0,11) Quote, 16 авг, 13:30
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 73,22 (-0,23) Quote, 16 авг, 13:30
В двух районах Приморья ввели режим ЧС из-за угрозы подтоплений Общество, 05:43 СМИ узнали о жалобах врачей на меры властей после взрыва в Северодвинске Общество, 05:37 Защитник «Спартака» сравнил отношение к закону в России и Швейцарии Спорт, 05:15 В аэропортах США восстановили работу системы таможенного контроля Общество, 04:56 Глава МИД Польши назвал способ военного сдерживания России Политика, 04:21 Экспертиза подтвердила самоубийство миллиардера Эпштейна Общество, 04:17 СМИ узнали о случайно запущенной в ангаре в Крыму ракете Общество, 03:47 В США выдали ордер на арест освобожденного Гибралтаром иранского танкера Политика, 03:38 Ученые назвали последствия возможной ядерной войны между Россией и США Общество, 03:14 Минздрав объяснил идею запретить чипсы и газировку на работе Общество, 02:40 Умер актер Питер Фонда Общество, 02:19 В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка Общество, 02:14 Fitch и S&P понизили рейтинг Аргентины Экономика, 01:58 «Барселона» проиграла «Атлетику» в стартовом матче чемпионата Испании Спорт, 01:49
Общество ,  
0 
СМИ узнали о жалобах врачей на меры властей после взрыва в Северодвинске
Персоналу Архангельской больницы, куда доставили пострадавших при ЧП на полигоне под Северодвинском, не сообщили, что они заражены радиацией, сообщили заявили The Moscow Times. Позже им предложили пройти обследование в Москве
Вид на Воскресенскую улицу в Архангельске (Фото: Павел Львов / РИА Новости )

Персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в больницу пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на сотрудников медучреждения.

«Никто — ни руководство больницы, ни представители Минздрава, ни региональные чиновники или губернатор — не предупредили персонал о том, что пациенты были заражены радиацией», — сообщил изданию один из хирургов учреждения. Он добавил, что у врачей больницы были подозрения, однако «никто не сказал им защитить себя».

Как пишет издание, троих пострадавших доставили в больницу обернутыми в полупрозрачные пластиковые мешки. Отмечается, что врачи догадывались, что имеют дело «с чем-то очень серьезным», однако им сообщили только, что произошел взрыв на военном объекте. Четверо врачей, двое из которых занимают руководящие посты, и медицинский работник, заявили изданию, что сотрудники больницы «шокированы и возмущены» произошедшим. Они также рассказали, что всех медиков, работавших с пострадавшими от взрыва пациентами, ФСБ попросила дать подписку о неразглашении.

Общество
Росгидромет объяснил скачок радиации в Северодвинске прохождением облака

С лечившими пострадавших врачами изданию поговорить не удалось. Собеседники издания рассказали, что представители Минздрава предложили сотрудникам больницы поехать в Москву, чтобы сдать анализы. По их словам, предложение приняли около 60 их коллег, включая пятерых медработников, доставлявших пострадавших в больницу. Трое врачей сообщили, что у одного из их врачей, прилетевших на обследование, обнаружили радиоактивный цезий-137.

Ранее администрация Архангельской области сообщила, что помогавших пострадавшим при взрыве на полигоне медиков обследовали, результаты обрабатываются. Портал «Двина сегодня» со ссылкой на одного из архангельских врачей писал, что «операционные сутки не работали, их отмыли». «Дозиметрия показывает нормальные значения», — сказал он.

Общество
«Росатом» заявил об испытании нового специзделия перед ЧП с сотрудниками

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа. Позднее «Росатом» заявил, что ЧП случилось во время работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания. В результате погибли пять сотрудников госкорпорации. По данным Росгидромета, в тот день радиационный фон кратковременно достигал значений от 0,45 до 1,78 мкЗв/ч, тогда как норма составляет 0,11 мкЗв/ч. Позднее служба пояснила, что повышение радиационного фона связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов.

В Минобороны подробности испытаний не раскрывали. Газета The New York Times со ссылкой разведку США писала, что взрыв произошел при испытаниях ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

Автор: Юлия Выродова
Теги: взрыв, Северодвинск, радиация
Материалы по теме
Росгидромет объяснил скачок радиации в Северодвинске прохождением облака
Общество
NYT связала взрыв в Северодвинске с испытанием показанной Путиным ракеты
Политика
В Северодвинске зафиксировали скачок радиации после ЧП с ракетой
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter