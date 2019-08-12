«Росатом» заявил об испытании нового специзделия перед ЧП с сотрудниками

«Росатом» заявил об испытании нового специзделия перед ЧП с сотрудниками

Жертвами ЧП в Архангельской области, которое случилось при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, стали пять сотрудников «Росатома»

Вид на Архангельск (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Сотрудники саровского ядерного центра погибли в Архангельской области на прошлой неделе во время испытания «нового специзделия». Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Его слова РБК передала пресс-служба госкорпорации.

«Мы проводили в последний путь наших коллег, которые трагически погибли при испытаниях нового специзделия. Они до последнего остались преданы своему долгу и ушли, как настоящие герои», — сказал он.

На прошлой неделе, 8 августа, на полигоне Минобороны под Северодвинском, близ поселка Нёнокса, произошел взрыв с возгоранием. Инцидент случился при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, его жертвами стали пять человек — это сотрудники предприятия «Росатома» — Российского федерального ядерного центра: Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о выделении материальной помощи семьям погибших в размере 200 тыс. руб. из резервного фонда правительства региона. Пострадавшим, в свою очередь, выплатят по 100 тыс. руб.