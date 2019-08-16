Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали

Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре. Госпитализация не потребовалась. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Архангельской области.

Медицинские работники самостоятельно обратились с просьбой о направлении на обследование. Расходы на его проведение взяла на себя администрация района.

«Врачи съездили на обследование, сдали анализы, результаты обрабатываются. Все вернулись», — заявили в пресс-службе (цитата по ТАСС)

На военном полигоне под Северодвинском 8 августа после испытаний жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв. В результате погибли пять сотрудников «Росатома», еще несколько человек пострадали. Власти отказались от эвакуации населения. По некоторым данным, речь может идти об испытаниях ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник», которую президент России Владимир Путин представил в ходе послания Федеральному собранию.