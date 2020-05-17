МГУ перенес сроки военных сборов из-за пандемии коронавируса

Новые сроки проведения сборов согласовываются. По последним данным Минобороны, в рядах армии коронавирусом заразились более 1,6 тыс. человек

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Сроки военных сборов Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова будут перенесены из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

«Новые сроки сборов в настоящий момент согласовываются и будут утверждены Минобороны России», — отметили в пресс-службе. Изначально сборы должны были состояться летом.

Неделю назад, 11 мая, Минобороны сообщило о 1723 заразившихся коронавирусом военнослужащих. Большая часть из них была изолирована дома или по месту службы, более 400 человек находились на лечении в ведомственных больницах, еще 20 — в гражданских. Также случаи заражения были выявлены в учебных заведениях Минобороны и среди гражданского персонала армии.

Однако уже на следующий день ведомство сообщило о снижении числа зараженных до 1689 человек. В Минобороны отмечали, что подавляющая часть больных переносит болезнь без симптомов. По данным на 16 мая, число инфицированных снизилось до 1622.