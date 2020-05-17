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Пандемия коронавируса ,  
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МГУ перенес сроки военных сборов из-за пандемии коронавируса

Новые сроки проведения сборов согласовываются. По последним данным Минобороны, в рядах армии коронавирусом заразились более 1,6 тыс. человек
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Сроки военных сборов Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова будут перенесены из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

«Новые сроки сборов в настоящий момент согласовываются и будут утверждены Минобороны России», — отметили в пресс-службе. Изначально сборы должны были состояться летом.

Неделю назад, 11 мая, Минобороны сообщило о 1723 заразившихся коронавирусом военнослужащих. Большая часть из них была изолирована дома или по месту службы, более 400 человек находились на лечении в ведомственных больницах, еще 20 — в гражданских. Также случаи заражения были выявлены в учебных заведениях Минобороны и среди гражданского персонала армии.

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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Однако уже на следующий день ведомство сообщило о снижении числа зараженных до 1689 человек. В Минобороны отмечали, что подавляющая часть больных переносит болезнь без симптомов. По данным на 16 мая, число инфицированных снизилось до 1622.

Пандемия коронавируса не помешала начаться весеннему военному призыву в срок. Он стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля. За это время в армию планируется призвать 135 тыс. человек. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что все призывники пройдут тесты на коронавирус и к месту службы отправятся только здоровые люди. Тех, у кого диагностируют коронавирус, разместят в специальных изоляторах, развернутых на сборных пунктах.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, МГУ имени М.В. Ломоносова, военные сборы
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