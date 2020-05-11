В России снизилось число болеющих COVID-19 военнослужащих

К 11 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях России коронавирусная инфекция установлена у 1689 военнослужащих. Об этом говорится в ежедневном бюллетене Минобороны.

Таким образом, число пациентов с COVID-19 среди военных снизилось. 10 мая Минобороны сообщало о 1723 служащих с коронавирусом.

Среди болеющих COVID-19 674 военных изолированы дома, еще 622 человека находятся в изоляторах по месту службы. 373 пациента получают лечение в ведомственных госпиталях, 20 — в гражданских клиниках.

В Минобороне отметили, что подавляющее большинство заразившихся переносят инфекцию без симптомов. Три человека находятся в тяжелом состоянии, 13 — в состоянии средней тяжести. 411 военных выздоровели.